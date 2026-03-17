Video: goteras en la terminal de ómnibus de Concepción

En el video, grabado por Digna Ortiz, se puede observar que la lluvia torrencial que se registró este martes en la ciudad de Concepción hizo que la terminal de ómnibus ubicada en el barrio Inmaculada se inundara. Las goteras en el techo de la estructura filtraban mucha agua y el lugar quedó anegado.

La mujer realizó la filmación con un celular, subida a un banco de madera porque el agua ya llegaba al lugar donde estaba, mientras relataba lo ocurrido en ese momento. Dijo que el agua incluso mojó algunas encomiendas que estaban en el piso.

En un momento dado expresó que esa es la “bienvenida” que recibían las personas al llegar a la ciudad de Concepción. Ironizó que no se trataba de Venecia, sino de la terminal de ómnibus de la capital del primer departamento.

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Asimismo, mostró un tinglado que, según dijo, les costó millones a los contribuyentes y que ya filtraba agua de lluvia. Además, filmó partes del cielo raso que presenta aberturas.

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También se dirigió al intendente Bernardo Berni Villalba (ANR-HC) y a la gobernadora Liz Meza (ANR-HC), a quienes pidió visitar la estación de buses. Recordó que la ejecutiva departamental “ha tirado la casa por la ventana” para el festejo de los 15 años de su hija.

“Llueve más debajo del techo que afuera”, lamentó.

Estructura vieja

El administrador de la Terminal de Ómnibus de Concepción, Amado Vera, mencionó que la estructura antigua de la estación de buses “ya no aguanta” cuando llueve mucho.

“Se tiene que reestructurar todo, levantar el piso, muchas cosas más y eso implica mucho gasto, y la administración de la terminal, por ahora, no lo tiene previsto”, señaló.