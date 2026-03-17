Nueva terminal de Villarrica ya opera a pleno y comienza a recibir a pasajeros y comerciantes

La Terminal de Ómnibus de Villarrica fue inaugurada el 7 de marzo. Tras el acto de apertura, los vendedores comenzaron a ocupar los espacios asignados dentro del moderno predio, que busca centralizar y ordenar el flujo de pasajeros.

Según datos de la administración, el recinto cuenta con un total de 44 casillas destinadas a la venta de productos, artesanías y alimentos.

Además, se habilitaron 12 espacios para los denominados “mesiteros” y se tiene registro de 28 vendedores ambulantes que también desarrollarán sus actividades en el lugar.

El administrador de la terminal, Fredy Inchausti, señaló que el proceso de ocupación se desarrolla con normalidad y sin inconvenientes. Indicó que al menos la mitad de los casilleros ya fueron ocupados durante los primeros días de funcionamiento.

Asimismo, se espera que, en el transcurso de la semana, todos los comerciantes culminen el traslado de sus mercaderías a sus respectivos espacios.

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Entre los rubros ya activos se encuentran los puestos gastronómicos, que comenzaron a operar desde las primeras horas. Actualmente, en la terminal ya se ofrecen minutas durante todo el día, así como almuerzos para pasajeros y visitantes.

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En cuanto a la operatividad del transporte, la infraestructura dispone de nueve plataformas en los andenes para el arribo y salida de buses. Estos espacios ya están siendo utilizados por distintas empresas de transporte, tanto nacionales como internacionales.

También se encuentran habilitadas las casillas destinadas a agencias de viajes, que ofrecen la venta de pasajes directamente en el lugar.

Una realidad tras décadas de intentos fallidos

La puesta en funcionamiento de la terminal se da luego de una multitudinaria inauguración. Durante el acto, el intendente Magín Benítez destacó que la obra representa un cambio histórico para la ciudad, tras décadas de intentos fallidos por concretar un proyecto similar.

La construcción de la terminal demandó una inversión superior a los G. 5.900 millones, financiados con recursos provenientes de royalties. Según las autoridades, la nueva infraestructura permitirá brindar mayor seguridad, comodidad y orden tanto a pasajeros como a comerciantes.

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Durante el acto se mencionó que, anteriormente, muchos viajeros evitaban ingresar a la antigua terminal y optaban por descender en otros puntos de la ciudad capital de Guairá. Con la habilitación de este nuevo espacio, se busca revertir esa situación y consolidar un punto de referencia moderno para el transporte en Villarrica, de manera de mejorar la organización en el servicio de viajes y transporte.