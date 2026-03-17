Vídeo: sale en kayak a protestar por raudales frente a su vivienda en Luque

Tras las intensas lluvias de ayer, se viralizó un vídeo que muestra a un hombre y una mujer desplazándose en kayak en medio de un raudal formado en una zona residencial en la avenida Nanawa, en Curva Romero, Luque.

Uno de ellos es Raúl Soverina, un kayakista aficionado que decidió salir al agua como forma de protesta para visibilizar la situación que atraviesan él y sus vecinos.

Según explicó, en el barrio las inundaciones se producen incluso con precipitaciones leves, una problemática que —afirmó— persiste desde hace más de tres décadas.

Sostuvo que esta medida busca llamar la atención ante la falta de respuestas de la Municipalidad local, a la que ya recurrió en reiteradas ocasiones sin obtener soluciones.

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Falta de desagüe agrava la situación

El vecino indicó que en la zona existe un arroyo cuyos cauces no tienen desembocadura debido a la ausencia de un sistema de desagüe pluvial, lo que provoca la acumulación de agua frente a su vivienda.

Añadió que esta situación genera una especie de laguna por un efecto “palangana” derivado de las construcciones del lugar.

“Salí a protestar de manera divertida, pero molesto de tener que vivir dentro de mi casa. Salgo con kayak a ver si llega a más gente y por fin la Municipalidad nos hace caso”, dijo.

Soverina lamentó que su vivienda cuenta con un muro de casi un metro para evitar inundaciones, aunque señaló que ya han sufrido el ingreso de agua en ocasiones anteriores.

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Reclamos sin respuesta y protesta reiterada

El denunciante calificó de “indignante” la situación y cuestionó tener que “mendigar” a la Municipalidad una solución.

Comentó que ya acudió varias veces a la institución en busca de respuestas y que no obtuvo ninguna favorable.

También aclaró que, pese a la acumulación de agua, no se registran raudales fuertes en el sitio, lo que le animó a salir a reclamar de esta forma. Además, mencionó que cuenta con experiencia como remador aficionado en río.

Añadió que esta es la segunda ocasión en que utiliza su kayak como forma de protesta.