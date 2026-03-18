Caazapá: pobladores piden clausura de alcoholera por mortandad de peces e invasión de moscas

Pobladores de distintas compañías rurales de la ciudad de Caazapá exigen la clausura temporal de una fábrica alcoholera instalada entre esta ciudad y la localidad de General Morínigo, ante lo que consideran una grave crisis ambiental y sanitaria.

Los denunciantes señalan a la planta industrial como la principal sospechosa del vertido de residuos en el río Pirapó, cuyo cauce atraviesa varias comunidades del departamento. Como consecuencia, reportan mortandad de peces en distintos tramos del río, situación que se viene repitiendo desde hace meses sin una respuesta concreta de las autoridades.

A este problema se suma ahora una creciente infestación de moscas que, según los pobladores, se ha vuelto prácticamente incontrolable y afecta tanto a zonas urbanas como rurales.

El concejal municipal y activista de Caazapá, César Méndez (ANR-HC), afirmó que la situación ha empeorado con el paso del tiempo y que, lejos de encontrar una solución, el problema se está expandiendo a comunidades cada vez más alejadas de la planta.

Indicó que localidades ubicadas a varios kilómetros a la redonda ya reportan los mismos inconvenientes, lo que evidencia la magnitud del impacto ambiental. “Se torna ya inhumano”, expresó el edil, al describir las condiciones en las que viven actualmente muchas familias afectadas por la invasión de insectos.

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El concejal dijo que inicialmente se manejaban sospechas sobre el origen del problema, pero que, actualmente, según su criterio, existen indicios suficientes para apuntar directamente a la fábrica como responsable.

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Afirmó que tanto la mortandad de peces como la proliferación de moscas tendrían relación con las actividades de la planta industrial. Además del impacto ambiental, los pobladores denuncian graves consecuencias económicas, especialmente en el sector agropecuario.

Ante esta situación, fue presentada una nota formal ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), solicitando una intervención urgente. En el documento, se menciona que la mortandad de peces en el río Pirapó ya había generado anteriormente una declaración de emergencia ambiental en el municipio.

Hace aproximadamente un mes, se realizó una reunión entre autoridades, representantes de la empresa cuestionada y miembros de la comunidad. En ese encuentro, la firma habría asumido compromisos para mitigar los impactos ambientales, aunque hasta la fecha no se habrían observado resultados concretos.

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En ocasiones anteriores, los lugareños ya habían advertido sobre la aparición recurrente de peces muertos y la posible contaminación del cauce hídrico.