Pobladores de Caazapá exigen que se investigue contaminación del río Pirapó

Los pobladores señalaron que el reclamo no es reciente y que desde hace más de un año vienen alertando a las instituciones responsables sin obtener respuestas concretas. Indicaron que la situación genera preocupación entre las comunidades ribereñas, muchas de las cuales dependen del río para su sustento diario.

Según los manifestantes, la mortandad de peces fue reportada principalmente entre los meses de julio y septiembre de 2025, especialmente en la zona del distrito de Fulgencio Yegros, en inmediaciones del puente Carballo, compañía Pindoyú. No obstante, aseguran que desde junio del año pasado se viene observando de manera recurrente la presencia de peces muertos en el río.

Algunos informes preliminares habrían sugerido que el fenómeno podría responder a causas naturales. Sin embargo, los lugareños sostienen la hipótesis de una posible contaminación de origen antrópico, vinculada al vertido de desechos o a actividades productivas en la cuenca, aunque reconocen que hasta el momento no existen conclusiones técnicas oficiales que confirmen esta versión.

Durante la manifestación, uno de los referentes señaló que cuentan con estudios realizados por un laboratorio privado que detectaron la presencia de glifosato en muestras de agua del río Pirapó. Este químico es ampliamente utilizado en la fumigación de cultivos mecanizados, como la soja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Denuncian gran mortandad de peces en Itapé y apuntan a posible contaminación industrial

Los manifestantes cuestionaron la falta de acción de la Fiscalía de Medio Ambiente y de los organismos encargados del control ambiental, señalando que corresponde a estas instituciones llevar adelante las investigaciones, tomar muestras y establecer si existe o no responsabilidad de empresas o personas en el deterioro del río.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, advirtieron sobre el impacto social y ambiental que estaría generando la situación, mencionando problemas sanitarios, proliferación de insectos y dificultades para el desarrollo normal de la vida cotidiana en las comunidades cercanas al cauce hídrico.

Lea más: Mades interviene en el río Pirapó ante denuncias de mortandad de peces

Finalmente, los pobladores aclararon que no se oponen al desarrollo productivo ni a la instalación de industrias, pero reclamaron que estas actividades se realicen con controles adecuados y sin poner en riesgo la salud de las personas ni el equilibrio ambiental del río Pirapó.