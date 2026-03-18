Costanera: Oposición bloqueó “despojo” de tierras que Nenecho quiso rematar

La Junta Municipal de Asunción no pudo sesionar este miércoles por la falta de quorum legal requerido. A las 9:30, agotado el tiempo máximo de espera para el inicio de la sesión, la oposición abandonó la sala de forma coordinada.

Con esta medida, bloquearon el tratamiento, entre otros puntos, de la cuestionada adenda al componente Eco Distrito del Proyecto de Resiliencia Urbana, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. La adenda incluye la cesión al Gobierno de Santiago Peña (ANR-cartista), de parte de las 6 hectáreas de tierras municipales que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) intentó rematar, sin éxito, en 2024.

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Los opositores consideran que la intención, que cuenta con el aval del intendente Luis Bello (ANR- cartista) y con un dictamen favorable de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal, representa una mutilación de tierras estratégicas en la Costanera Norte, en las cuales la municipalidad invirtió millones.

Los cuatro concejales opositores presentes aprovecharon la llegada tardía de sus colegas oficialistas para romper el quorum antes del inicio de la sesión. De este modo, evitaron la aprobación a tambor batiente de lo que consideran una entrega de valiosos activos municipales. No descartan, sin embargo, la convocatoria a una extraordinaria esta misma semana.

De la subasta al regalo

La oposición critica que, tras aquel fallido intento de remate de las tierras municipales sin desarrollo urbano para mejor valúo y a precios ínfimos, la actual gestión pretenda su cesión gratuita. Se trata de terrenos cuyo refulado fue financiado mediante la emisión de bonos G3 (G. 40.000 millones) y luego refinanciados con los bonos G9 (2023), por G. 190.000 millones. Esta última emisión terminará de pagarse en 2035.

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El concejal Humberto Blasco (PLRA), uno de los más críticos del proyecto, fue tajante al señalar que la propuesta del Gobierno es simplemente un “despojo” de tierras estratégicas que además se traduciría en pérdidas millonarias para la comuna, que enfrenta una situación financiera crítica.

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El edil calificó al periodo municipal actual, iniciado por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y continuado por el actual intendente, Luis Bello, como el más “infame” de la historia de Asunción debido a los resultados económicos. Mencionó que con Nenecho, que renunció en agosto, se esfumaron US$ 70 millones, y con la aprobación de esta adenda se concretaría, como mínimo, la pérdida de US$ 20 millones más.

Blasco señaló que, de aprobarse, la Municipalidad entregaría 3,32 hectáreas de la fracción A3, de poco más de 4 hectáreas. Las restantes 1,37 hectáreas, que supuestamente quedarían para desarrollo privado, se depreciarían notoriamente en su valor. El mismo destino correrían, según Blasco, las 4 hectáreas que componen las fracciones A1 y A2.

Solución “salomónica”

El concejal liberal propuso que, en todo caso, el Estado se quede con las tierras a cambio de absorber la deuda de los bonos municipales. “Que se lleven la tierra y la deuda para quedar en paz”, propuso.

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La otra alternativa, según el edil, es que el Gobierno adquiera todas las tierras para la construcción de un barrio social con servicios como escuelas, hospitales o comisarías, además de áreas industriales o comerciales, pero a precio de mercado.

Blasco advirtió que la instalación de un barrio social sin servicios integrados depreciará las parcelas restantes. Según su análisis, no tiene sentido mezclar viviendas sociales sin fuentes de trabajo con zonas de alta rentabilidad.

El perjuicio patrimonial sería mayor al ignorar el potencial inmobiliario que la Comuna previó originalmente, dijo. Blasco recordó que la gestión de Bello mantuvo la eventual venta de tierras de la Costanera Norte como activos municipales, aunque en las mismas condiciones que su antecesor, sin desarrollo urbano previo.

Lo que establece la adenda

El documento de “justificación” de la propuesta de adenda presentada por el Gobierno Nacional a la Junta Municipal, indica que de la Fracción A3, de 4,69 hectáreas, se destinarían 3,32 hectáreas al proyecto de Eco Distrito, para la construcción de viviendas sociales.

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Las restantes 1,37 hectáreas de esa parcela, quedarían para “desarrollo privado”. Las fracciones A1 y A2, cuya superficie conjunta es de 4 hectáreas, también quedarían para “desarrollo privado”.

El proyecto contempla además el futuro refulado de 14 hectáreas de tierras colindantes a las antes mencionadas. De esa superficie, 7 hectáreas quedarían como áreas verdes, 3,9 hectáreas serían para viviendas sociales, y 4,8 hectáreas serían para “desarrollo privado”.

En total, según el documento presentado a la Junta Municipal, 7,2 hectáreas serían para viviendas sociales, y 10,17 hectáreas para el desarrollo privado.