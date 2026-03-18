Renuncia sorpresiva del intendente de San José de los Arroyos y asume nuevo jefe comunal

La Junta Municipal del distrito está compuesta mayoritariamente por ediles colorados, con 11 representantes de la ANR y un solo concejal liberal.

La sesión se desarrolló con la presencia de nueve concejales encabezados por la presidenta Anita Leona Ojeda y el vicepresidente Javier Garcete, junto a los ediles Luis Armoa, Wilton Yegros, Gustavo Gavilán y el actual intendente electo en sesión, Edgar Benítez, todos del Movimiento Honor Colorado y quienes responden al liderazgo departamental del senador Silvio “Beto” Ovelar y César Núñez.

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También estuvieron presentes los concejales colorados oficialistas que responden al liderazgo del gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto: Carlos César Velásquez y José Carlos Santa Cruz. De la misma forma, formó parte el único concejal opositor, Emericiano Cardoso, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Estuvieron ausentes Jorge González, Mariela Huanes y Justina Frutos, todos del movimiento oficialista encabezado por el gobernador de Caaguazú.

Durante el tratamiento, los concejales Carlos César Velásquez y José Carlos Santa Cruz propusieron postergar el análisis de la renuncia; sin embargo, tras un breve debate, el pleno decidió llevar adelante la votación en la misma sesión, resolviendo aceptar la dimisión presentada por el jefe comunal.

En consecuencia, fue electo por unanimidad como nuevo intendente Edgar Benítez, del Movimiento Honor Colorado liderado por el senador Silvio “Beto” Ovelar, quien asumirá la administración municipal en reemplazo de Hamy Chávez.

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El ahora exintendente Hamy Chávez señaló que su renuncia responde a problemas de salud, asegurando además que deja una administración sin deudas y con proyectos en marcha para su continuidad. Al ser consultado si tiene alguna propuesta política o una reubicación a un cargo mayor, dijo que no existe ningún tipo de ofrecimiento y que todo se debe a su situación física y de salud que le dificulta seguir con las gestiones del distrito.

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Por su parte, el nuevo intendente Edgar Benítez indicó que se encuentra en una etapa inicial de gestión, señalando que hasta el momento solo cuenta con la aprobación de la ejecución presupuestaria 2025 y que solicitará informes detallados para conocer la situación real de la municipalidad.

Con este escenario, el distrito vuelve a tener un nuevo jefe comunal en medio de una transición marcada por la sorpresiva salida del anterior intendente y la necesidad de transparentar el estado administrativo de la institución.