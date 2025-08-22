Pereira entregará informe final de intervención de Asunción hacia el mediodía

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción, confirmó que presentará hoy su informe final de la auditoría realizada a la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, Partido Colorado), quien enfrenta la posibilidad de ser destituido.

Pereira culmina hoy 60 días de intervención de la Municipalidad de Asunción a pedido del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República, que reportó haber hallado indicios de irregularidades administrativas en la gestión del intendente Rodríguez.

El interventor comentó que irá personalmente a la sede del Ministerio del Interior a entregar el informe final cerca del mediodía. Indicó que el informe elaborado por él y su equipo de intervención contiene unas 5.000 hojas e irá acompañado de 124 biblioratos de “respaldo documental”.

Lea más: ¿Renuncia o destitución? Esto opina “Bachi” Núñez sobre el caso “Nenecho”

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Luego de recibir el informe, el Ministerio del Interior debe remitirlo a la Cámara de Diputados, que podría decidir por votación en los próximos días destituir al intendente Rodríguez, a menos que este renuncie antes de esa votación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué contiene el informe de intervención?

Según explicó, la primera parte del informe contiene las conclusiones puntuales del equipo interventor sobre las seis observaciones de supuestas irregularidades que hizo la Contraloría, las cuales Pereira ya adelantó que la auditoría corroboró y profundizó.

La segunda parte es “una introducción sobre toda la gestión administrativa municipal, los aspectos de control interno que se han abordado, los hallazgos de inconsistencias contables, operativas y administrativas, la verificación de los gastos y algunas observaciones puntuales”, agregó.

Lea más: Colorados no tendrán “ningún complejo” en destituir a “Nenecho”, según diputado

Además, el informe deja constancia sobre las denuncias innominadas que el interventor hizo ante el Ministerio Público sobre irregularidades que su equipo detectó en la Municipalidad que no estaban incluidas en las observaciones de la Contraloría, referentes a posibles alteraciones de datos informáticos, falsificación de planos y otras denuncias arrimadas por terceros al equipo de intervención.

Entre esas irregularidades se menciona el hecho de que 27 sistemas informáticos de la Municipalidad que cubrían aspectos como la administración de recursos humanos, la gestión operativa, el catastro, cobranzas, la verificación de planos y cuestiones de desarrollo urbano fueron “descontinuados”, posiblemente de manera intencional.

La propia existencia de esos sistemas fue informada “tarde” al equipo interventor, dijo Pereira.

Hay que “achicar” la Municipalidad

Finalmente, el informe contiene análisis sobre las debilidades de control interno de la Municipalidad y propuestas de proyectos para subsanar las múltiples falencias detectadas.

Pereira dijo que el mal manejo financiero de la Municipalidad, que - según la intervención comprobó - incluye el desvío ilegal de recursos de bonos destinados a obras de infraestructura a gastos corrientes, dejó a la Comuna asuncena “prácticamente en un estado de iliquidez”.

Lea más: Estas son las empresas que recibieron parte de los G. 500.000 millones, según Nenecho

La complejidad de la situación que enfrenta la Municipalidad requiere que se den pasos para “una reestructuración integral y urgente” y que se elabore un “plan de racionalización y achicamiento” para permitir que los próximos administradores municipales “tengan un flujo de caja manejable y puedan devolver la confianza quebrantada con la ciudadanía y los proveedores y acreedores”, dijo.

Comentó que cuando asumió la administración de la Municipalidad al inicio del periodo de intervención, en junio, “todas las deudas estaban vencidas”. Dos meses después, “prácticamente todas” esas deudas de la Municipalidad han sido reestructuradas, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre si fue sujeto a presiones políticas para conducir la intervención hacia una conclusión específica, el interventor respondió: “Las presiones siempre hay, pero ante el vicio de pedir aplico la virtud de negar”.