San Juan Bautista: 15 años de prisión por secuestro e intento de homicidio

Isabelino Vera Delvalle fue condenado a 15 años de pena privativa de libertad por el Tribunal de Sentencias de la Circunscripción Judicial de Misiones por los hechos punibles de secuestro y tentativa de homicidio doloso.

La víctima de este caso es Ysidro Fernández Mosqueda, agricultor oriundo de la comunidad de Ibañez Rojas, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones. En ese sentido, la agente fiscal Mirtha Elena Valle, quien realizó la investigación de este hecho punible, logró acreditar los hechos atribuidos al acusado, por lo que el Tribunal de Sentencias resolvió dictar la sentencia condenatoria de 15 años de cárcel a Vera Delvalle.

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Este hecho inició el 21 de noviembre de 2023, cuando Ysidro Fernández Mosqueda conoció al ahora condenado Isabelino Vera Delvalle en un camino vecinal de dicha compañía, donde le solicitó refugio en su domicilio, ya que el mismo no tenía dónde quedarse, por lo que Fernández le tuvo un trato cordial y le brindó alojamiento en su casa por tres días.Ya el día 24 de noviembre, según los datos brindados, Ysidro Fernández y el condenado estaban tomando mate esa mañana. Posteriormente, Vera Delvalle le solicitó que le pueda acercar hasta la ruta PY01; mientras se alistaban para salir, Vera tomó el arma de fuego que estaba en una mesita al costado de la cama de Fernández y lo encañonó, exigiendo la entrega de dinero, por lo que el afectado tuvo que dar la suma de G. 900 mil en el momento. Tomaron el automóvil de Fernández y salieron de la casa, dando varias vueltas por la zona, así como por otras compañías. Ya horas más tarde, bajo amenaza, Fernández se comunicó con una de sus hijas, explicándole la situación y que por su rescate el secuestrador estaba pidiendo la suma de G. 45 millones.Tras esta comunicación, los familiares dieron aviso a la Policía Nacional, quienes iniciaron un trabajo de rastrillaje y alertaron a todas las dependencias policiales.

Alrededor del mediodía del 24 de noviembre, efectivos policiales visualizaron el automóvil de Fernández y se inició una persecución con balacera, logrando de esa manera detener el rodado y herir a Isabelino Vera Delvalle, quien fue derivado al Hospital Distrital y posteriormente a la capital del país y logrando además la liberación de Ysidro Fernández Mosqueda. Durante el operativo de rescate, resultaron también heridos dos efectivos policiales: el suboficial inspector Rubén Giménez y el suboficial inspector Líder Verón, ambos prestaban servicio en ese entonces en la Comisaría Tercera de San Ignacio.