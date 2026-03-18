San Roque González: cuestionan la intención del intendente de solicitar un préstamo millonario en etapa de campaña electoral

El intendente Emmanuel Morán Leguizamón (Alianza) había solicitado la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Junta Municipal para el pasado 6 del presente mes. En esa ocasión, se tenía previsto tratar dos temas de alto impacto para el distrito, como un desvío vial alternativo propuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el acceso de la comuna a un préstamo de G. 1.000 millones con entidades financieras o bancos de plaza a corto plazo.

Según el documento, el objetivo es cubrir un déficit temporal de caja que atraviesa la Municipalidad.

La intención de endeudar a la Municipalidad fue publicada en las redes sociales por el concejal de Honor Colorado, Wilson Recalde. Según la nota remitida por el Ejecutivo, Morán Leguizamón señala que la sesión extraordinaria fue fundamentada citando el artículo 51°, inciso ñ) de la Ley N° 3966/2010 (Orgánica Municipal), que faculta al intendente a convocar cuando existan “asuntos urgentes de interés público”.

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Sin embargo, los concejales no asistieron a la convocatoria del intendente, ya que este había detallado en su misiva que recién en la reunión informaría en qué se prevé invertir los G. 1.000 millones.

Para evitar que el pedido de préstamo se concrete en plena temporada electoral, y considerando que el intendente aspira a la reelección, los ediles decidieron no tratar el tema y solicitaron un informe sobre el particular al Ejecutivo comunal.

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Inversión en clínica municipal

El intendente explicó, a través de un programa radial del distrito de Carapeguá, que su intención es invertir en la construcción y equipamiento de una clínica municipal, que ofrecería servicios de laboratorio a bajo costo, la adquisición de una ambulancia, así como la contratación de personal de blanco y un bioquímico para los análisis clínicos.

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En ese sentido, indicó que el tema será definido hoy por la Junta Municipal. Consultada al respecto, la concejal Irene Aguilera Cuellar (ANR-Añeteté) manifestó que no asistió a la convocatoria porque la nota del intendente fue presentada a la secretaría del cuerpo legislativo a las 10:30 del 6 de de marzo y solicita que a las 11:30 estén presentes los concejales.

Señaló que, como mínimo, la convocatoria debería haberse realizado 12 horas antes, fundamentando cada caso.

La edil añadió que esta noche se realizará la sesión normal y no está previsto tratar el tema del préstamo. Además, indicó que el intendente está por renunciar y que la ciudadanía no puede “heredar una cuenta” y esperar que una obra se culmine en solo dos meses.