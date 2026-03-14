Concejal cuestiona uso de la Municipalidad para invitar a recibir a Prieto

El cuestionamiento fue realizado por el concejal municipal Wilson Recalde (ANR), quien a través de sus redes sociales expresó su desacuerdo con la invitación institucional para recibir al dirigente político durante su visita al distrito.

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La nota fue firmada por el intendente municipal Emmanuel Morán Leguizamón (PLRA) y la secretaria general de la Municipalidad, Clara Belén Alcaraz, y está dirigida a comerciantes de la ciudad.

En el documento se informa que el próximo jueves 19 de marzo se contará con la presencia del precandidato presidencial Prieto, quien realizará una jornada de visitas y saludos personales a trabajadores y propietarios de comercios locales.

La nota refiere también que las visitas se realizarán con el fin de “conocer de cerca la realidad de nuestro sector comercial”.

Asimismo, se invita a los comerciantes a recibir cordialmente al dirigente político y a su comitiva durante su recorrido por las principales zonas comerciales del distrito.

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Edil denuncia uso partidario de la Municipalidad

Tras la difusión de la invitación, el concejal Recalde manifestó su rechazo a la utilización de la institución municipal para este tipo de convocatorias. “Estoy en contra de esto, no por ser de otro partido (ANR), sino por usar a la institución Municipalidad para invitar a recibir a una persona ‘particular’ y con fines partidarios que no tiene nada que ver con nosotros y menos con los comerciantes”, expresó.

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Finalmente el edil sostuvo además que la Municipalidad debe representar a todos los ciudadanos sin distinción de color . Recordó que la “Municipalidad está constituida por dos organismos: la Junta Municipal y la Intendencia. Por ende, al nombrarla ya nos nombran a nosotros también”.