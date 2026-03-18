Raudales e inundación en Asunción: Sole Núñez critica viviendas en Chacarita Alta

Con cada lluvia, Asunción se convierte en un riesgo para transeúntes y automovilistas debido a los intensos raudales e inundaciones. La situación crítica se extiende en gran parte de la Capital, incluido el microcentro.

La precandidata a intendente de Asunción Soledad Núñez, quien fue ministra de la extinta Senavitat —hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)—, cuestionó la construcción de viviendas sociales en la cuenca Antequera, en la zona conocida como Chacarita Alta.

Según la exministra, ingeniera civil de profesión, el área intervenida estaba originalmente concebida como un parque lineal con una función clave en la absorción de agua de lluvia, más allá de lo estético.

“Se diseñó pensando en la variabilidad climática. Al construir las viviendas, se eliminó una ‘esponja urbana’ Lo dije antes y me ratifico: construir viviendas en el Cauce Antequera fue un error grave de planificación”, publicó en su cuenta de X.

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Cambios en el clima y riesgos futuros

Núñez advirtió que el contexto climático actual presenta lluvias más intensas en períodos más cortos, lo que altera los parámetros tradicionales utilizados en el diseño de infraestructura.

“Las lluvias ya no son lo que eran antes. Hoy llueve más en menos tiempo y eso significa que los parámetros comúnmente utilizados para diseño de obras de infraestructura (período de retorno, intensidad de lluvias, etc.) pueden verse alterados”, dijo.

Resaltó que se requiere una “visión preventiva y una mirada de resiliencia urbana” para ejecutar proyectos como los de Chacarita Alta. “Ojalá no suceda algo grave en el futuro”, añadió.

Proyecto habitacional en la Chacarita Alta

Núñez hizo referencia a las obras impulsadas por el MUVH en el marco del Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Chacarita Alta, que contempló la construcción de 54 viviendas para la reubicación de pobladores del barrio Ricardo Brugada.

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En agosto pasado, el Gobierno entregó dichas viviendas a sus beneficiarios. Las obras demandaron una inversión de US$ 14 millones, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).