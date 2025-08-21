Horacio Cartes inauguró obra del Gobierno de Santiago Peña

Además del presidente Santiago Peña, la primera dama, Leticia Ocampos, el vicepresidente Pedro Alliana y otras autoridades nacionales, el expresidente Horacio Cartes también participó de la entrega de viviendas en la Chacarita este jueves, em primera fila.

Durante su discurso oficial, Peña se refirió a su líder y alegó que su presencia en el evento se da porque está en su “doble condición”.

“Te agradezco Horacio; hoy estás en tu doble condición. De un presidente de la República que trabajó por este proyecto, que a pesar de mezquindades políticas, no pudieron detenerlo. También estás en tu calidad de presidente de nuestro partido, caracterizado por su doctrina de ayuda a aquellos que abrazan las causas populares”, alegó Peña, aunque como siempre, la realidad es completamente otra.

Cartes recibió un reconocimiento

Además de su participación, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), aparentemente sin tener una mejor idea sobre en qué utilizar sus recursos, entregó unos “reconocimientos de gratitud a actores clave” para el proyecto en la Chacarita Alta y estos fueron entregados a Peña, Ocampos, Alliana y Cartes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Burla hacia EE.UU.? Leite jura como embajador y Cartes fue su “testigo de honor”