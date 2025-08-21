Política

Horacio Cartes inauguró obra del Gobierno de Santiago Peña

El Gobierno entregó este jueves viviendas en la Chacarita y del evento participaron varias autoridades del Poder Ejecutivo, pero también el expresidente Horacio Cartes. El líder de Santiago Peña incluso recibió un reconocimiento en el acto.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 16:38
Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes, junto a ministros del Poder Ejecutivo, en la entrega de viviendas en la Chacarita.
El expresidente Horacio Cartes formó parte de la entrega de viviendas por parte del Gobierno de Santiago Peña. Incluso estiró la cinta de inauguración. Gentileza

Además del presidente Santiago Peña, la primera dama, Leticia Ocampos, el vicepresidente Pedro Alliana y otras autoridades nacionales, el expresidente Horacio Cartes también participó de la entrega de viviendas en la Chacarita este jueves, em primera fila.

Durante su discurso oficial, Peña se refirió a su líder y alegó que su presencia en el evento se da porque está en su “doble condición”.

“Te agradezco Horacio; hoy estás en tu doble condición. De un presidente de la República que trabajó por este proyecto, que a pesar de mezquindades políticas, no pudieron detenerlo. También estás en tu calidad de presidente de nuestro partido, caracterizado por su doctrina de ayuda a aquellos que abrazan las causas populares”, alegó Peña, aunque como siempre, la realidad es completamente otra.

Cartes recibió un reconocimiento

Además de su participación, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), aparentemente sin tener una mejor idea sobre en qué utilizar sus recursos, entregó unos “reconocimientos de gratitud a actores clave” para el proyecto en la Chacarita Alta y estos fueron entregados a Peña, Ocampos, Alliana y Cartes.

Reconocimiento entregado por el ministro del MUVH, Carlos Baruja, a Horacio Cartes, Leticia Ocampos, Santiago Peña, Pedro Alliana.
