Campesinos cierran ruta en Misiones y exigen al Gobierno Nacional cumplimiento de acuerdos y entrega de kits de víveres

A la altura del kilómetro 234 de la ruta PY01, específicamente en el cruce a Santa María, integrantes de la Organización Campesina de Misiones (OCM) realizaron una manifestación con cierre de ruta, exigiendo el cumplimiento del acuerdo asumido por el Gobierno Nacional, consistente en el desembolso del 20% faltante para cubrir gastos de preparación de suelo, entre otros.

El dirigente Ramón Benítez señaló que el Gobierno Nacional, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), se había comprometido a realizar en diciembre del año pasado el desembolso faltante, para los pagos de preparación de suelo; sin embargo, hasta la fecha no se concretó. Además, indicó que solicitan la entrega de kits de víveres para 14.000 familias y la presentación del proyecto productivo 2026.

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“Buscamos en muchas ocasiones tener un diálogo tanto con el Gobierno Departamental y hasta inclusive con las autoridades nacionales, pero no se pudo concretar y entonces no nos queda de otra que salir nuevamente en la ruta a manifestarnos porque esta es la única manera que nos puedan escuchar”, señaló Benítez.

El faltante del 20% del desembolso está destinado principalmente al pago del proyecto de preparación de suelo y a la compra de semillas para el cultivo. Asimismo, contempla proyectos productivos para la adquisición de pollitos, insumos para su crianza y balanceados, según explicó el dirigente campesino.

Piden la entrega de kits de víveres ya que la sequía extrema arruinó el 80% de los cultivos que estaban en etapa de crecimiento, como mandioca, maíz, entre otros productos agrícolas.

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El dirigente campesino mencionó también que esta medida de fuerza se está realizando de manera indefinida hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades nacionales.