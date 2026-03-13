FNC suspende su tradicional marcha anual: esto explican los campesinos

La Federación Nacional Campesina (FNC) no marchará este marzo, según lo confirmó este viernes su secretario general, Marcial Gómez, quien señaló que la tradicional marcha que realizan desde 1994 ha cumplido un papel muy importante dentro de la sociedad, permitiendo colocar al campesinado como un sujeto político.

Dijo que en esta coyuntura se necesita una verdadera transformación en el avance hacia la implementación de la reforma agraria. “Lastimosamente, desde el Estado se potencia cada vez más el latifundio, la agroexportación, el abandono del campesinado, la mafia y la corrupción”, denunció Gómez.

Remarcó que gracias a la lucha y la resistencia de las marchas campesinas se alcanzaron muchas conquistas importantes en la sociedad paraguaya y en favor del campesinado. En ese sentido, manifestó que en este momento se está generando un debate dentro del campesinado, así como en las comunidades indígenas y otros sectores populares acerca de la necesidad de una transformación política en el país.

Informó que el resultado de este consenso será entregado “oportunamente” a las autoridades gubernamentales a través de una propuesta y una “lucha nacional”.

Dijo que desde la FNC han presentado sucesivamente distintas propuestas y programas que han sido ignorados desde el Gobierno y apuntó al actual ministro de Agricultura, Carlos Giménez, y a sus antecesores de no generar iniciativas políticas para potenciar la producción nacional.

Marcial Gómez dijo que la decisión de suspender la marcha “de ninguna manera” representa un quiebre, sino que justamente el objetivo es articular todas las fuerzas sociales para lograr la transformación, ya que sin una correlación de fuerzas y alianzas continuarán los atropellos, manifestó.

Finalmente, dijo que en estos días concluirán los debates que realizan en distintos departamentos del país, posteriormente comunicarán cuándo será la presentación oficial y a qué mecanismos recurrirán. No descartó la posibilidad de una nueva marcha en Asunción o, en todo caso, “una lucha nacional en los departamentos”.