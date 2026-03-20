EBY promete desembolso y campesinos suspenden manifestación hasta el martes

La movilización con cierre de la ruta Py01, por parte de los integrantes de la Organización Campesina de Misiones (OCM), en diferentes puntos del departamento, que inició en la jornada del jueves 19 de marzo, quedó en un cuarto intermedio hasta el día martes 24 de marzo.

En ese sentido, el dirigente Ramón Benítez, mencionó que recibieron el anuncio que en la reunión del consejo de administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), se aprobó el desembolso del 20% faltante para el pago del proyecto de preparación de suelo y proyecto productivo para la adquisición de pollitos y los balanceados.

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“Este martes vamos a estar reuniéndonos con el jefe financiero de la EBY, Federico Vergara, para ver y agilizar el desembolso faltante que se habían comprometido con nosotros. En ese sentido, también tenemos el compromiso por parte del director Luis Benítez, que dará todas las autorizaciones correspondientes”, señaló Ramón Benítez.

El mismo mencionó también que todas las documentaciones correspondientes a rendiciones de cuentas y otros requerimientos ya fueron presentadas correctamente y nada más solo falta las firmas tanto del jefe financiero y del director de la EBY para que se realice el desembolso faltante.

También indicó que fue aprobada la entrega de los kits de víveres a los integrantes de la OCM, este pedido obedece a la pérdida de la producción agropecuaria que sufren los productores tras la sequía extrema que se tuvo en los meses de diciembre, enero y febrero.