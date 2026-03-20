Video: bomberos rescatan a una vaca que cayó en un pozo ciego en Fram

El comandante del Cuerpo de Bomberos del distrito de Fram, Blas Maciel, relató el particular rescate que realizaron al mediodía de este viernes 20 de marzo. Recibieron la alerta de la caída de una vaquilla en un pozo ciego en el barrio 8 de Diciembre del distrito.

En el sitio, hallaron al animal que estaba dentro del hoyo de 1,5 metros por dos de ancho aproximadamente. El ejemplar sería una vaca joven, de unos 250 kg, según estimó.

La extracción fue realizada con el móvil de rescate pesado de la compañía. Tuvieron que atar cables al guinche para poder sacar de manera segura al animal.

Tras concretar el rescate, constataron que la vaquilla no sufrió lesiones de consideración.

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Particular accidente

El voluntario explicó que en el lugar están realizando una obra y que el sector sería una zona de nuevos emprendimientos inmobiliarios.

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La mayoría de los terrenos no tiene cercados y algunos productores tienen a sus animales sueltos por la zona.

El pozo ciego estaba en construcción, por lo que en el momento de la caída del animal estaba seco.

Según los trabajadores del lugar, no se percataron del momento en que el animal llegó al sitio hasta después de que cayó.