Aspirante a policía está grave tras supuesto “descuereo” bajo lluvia

La madre de un aspirante a suboficial del Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Sarabia”, filial siete San Juan Bautista, Misiones, denunció a través de las redes sociales que, estando enfermo su hijo de gripe y con fiebre alta, los instructores le hicieron realizar el famoso “descuereo” bajo lluvia, lo cual días después le ocasionó su internación en terapia intensiva del Hospital Regional de Paraguarí.

Según la denuncia, el aspirante identificado como Adán Uriarte Giménez sería oriundo de la ciudad de Mbuyapey, departamento de Paraguarí. La madre relató que el día domingo 15 de marzo visitó a su hijo, quien cursa en la unidad académica mencionada, y que lo encontró con mucha fiebre.

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La misma siguió relatando que, según manifestaciones del aspirante, durante la semana siguió estando muy mal de salud y presentando fiebre alta, lo cual mencionó a uno de sus instructores, quien le dijo que supuestamente el “descuereo” le iba a hacer bien y que lo realice sin quejarse.

Según la madre, la actividad física se realizó bajo lluvia con todos los aspirantes, incluso algunos que ya presentaban problemas de salud, lo que habría derivado en casos de neumonía.

Lamentó además que, pese a los primeros síntomas, no hayan avisado a la familia y que recién se hayan comunicado cuando el estado de su hijo ya era grave.

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De acuerdo al informe médico presentado por el Hospital Regional de Paraguarí, señala que el paciente Adán Uriarte Giménez se encuentra internado en el servicio de terapia intensiva adultos en estado delicado desde la fecha 19 de marzo, con los siguientes diagnósticos: neumonía adquirida en la comunidad grave, sepsis de foco pulmonar, y está firmado por el médico jefe de guardia, Hugo Sánchez, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo.

Desmienten falta de asistencia

El jefe de División de Estudios de la filial, oficial inspector Luscas Almada, desmintió las acusaciones realizadas por la madre del aspirante que actualmente está internado en Paraguarí. Señaló que en cada formación, tanto en la mañana, tarde y noche, se consulta a los aspirantes sobre su estado, y que quienes manifiestan algún malestar son trasladados hasta el Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones para recibir atención médica.

“La madre refiere que su hijo realizó ejercicios o sobreesfuerzos físicos, mal llamado descuereo, en días de lluvia con fiebre, estando engripado, cosa que en estos días en el departamento de Misiones no se registraron días de lluvia, por lo cual se descarta totalmente esa posibilidad”, indicó.

Con relación a que el aspirante realice actividad física estando engripado y con fiebre, mencionó que, “como personal policial no podemos abocarnos a cada aspirante y dar un diagnóstico si está o no enfermo realmente, pero cada día en horas de la mañana, a la tarde y a la noche, en la formación les consultamos sobre su situación de salud y, si alguien menciona estar indispuesto, nosotros le acercamos hasta el Hospital Regional, que está a unas cuadras de esta unidad”, dijo Almada.

Con relación al aspirante en cuestión, Luscas Almada manifestó que el día 18 de marzo, en horas de la madrugada, el personal que se encontraba de guardia mencionó que un aspirante se encontraba con fiebre y, por esa cuestión, otros aspirantes que estaban con malestar fueron trasladados hasta la unidad de salud.

“El aspirante fue diagnosticado con un síndrome gripal, con posible caso de influenza. Tras recibir toda la asistencia médica, alrededor de las 11:00 regresó a la unidad con indicación de reposo por tres días. Posteriormente, nos comunicamos con su madre, quien se acercó cerca de las 17:00 de ese mismo día para retirarlo. El joven salió lúcido y caminando del lugar. Con esto, desmentimos totalmente las acusaciones realizadas”, acotó.

Ya al día siguiente, que fue 19 de marzo, la madre comunicó a esta filial que su hijo sería internado en el Hospital Regional de Paraguarí. Desde ese momento se encuentra acompañando un personal policial de esta unidad para cualquier necesidad que se requiera.