Nacionales
21 de marzo de 2026 - 21:56

Confirman el fallecimiento de la presidenta de la asociación de docentes jubilados

Rosa Bella Cáceres, presidenta de la asociación de funcionarios públicos jubilados, quien falleció este sábado.
Rosa Bella Cáceres, presidenta de la asociación de funcionarios públicos jubilados, quien falleció este sábado.Gentileza, Gregorio Meza

Desde la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay confirmaron este sábado el fallecimiento de la profesora Rosa Bella Cáceres, conocida gremialista. El presidente Santiago Peña emitió sus condolencias.

Por ABC Color

En horas de la tarde, la Asocación de Jubilados del Paraguay informó que este sábado falleció su presidenta, Rosa Bella Cáceres Mongelós, a la edad de 76 años. “Dejó una huella invaluable con su dedicación y compromiso. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso”, indicó.

Rápidamente, el posteo en redes sociales se llenó de comentarios de pesar. La docente fue recordada por su trabajo en la docencia pero sobre todo por su rol dentro de la asociación.

Comunicado sobre el fallecimiento de Rosa Bella Cáceres.
Comunicado sobre el fallecimiento de Rosa Bella Cáceres.

También el presidente Santiago Peña se pronunció respecto al fallecimiento de la gremialista.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de la Prof. Rosa Bella Cáceres, una mujer que dedicó su vida a cuidar a los demás, primero como educadora y luego alzando la voz por nuestros adultos mayores. Mis oraciones están con su familia y sus seres queridos en este momento tan difícil”, expresó el mandatario.