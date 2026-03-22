Choré: pequeños productores de maíz esperan una excelente cosecha tras las lluvias

Las parcelas con siembra de maíz presentan un importante desarrollo de las plantas debido a las lluvias registradas en las últimas semanas en la zona sur del departamento de San Pedro.

Los productores de Choré señalaron que una importante cantidad de cultivos tempraneros de maíz ya fueron cosechados y comercializados en el mercado local y que, a pesar de que el producto no alcanzó el rendimiento esperado por los cultivadores como consecuencia de la prolongada sequía, se pudo obtener un considerable ingreso económico con la venta, aseguraron.

El colono Marino González, de la compañía Nuclear 3 de Choré, mencionó que, como todos los años, los pequeños agricultores, tanto organizados como independientes, tienen mucha esperanza de contar con suficiente producción del rubro y de otros cultivos de la temporada, dependiendo especialmente del factor climático.

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En otro momento, refirió que la producción de maíz siempre fue uno de los cultivos de mayor venta en el mercado, sin dejar de lado las demás siembras alternativas que también forman parte del programa agrícola de cada temporada que manejan las familias de agricultores que trabajan en pequeñas parcelas. También de los grandes cultivadores, que cuentan con su propio sistema de producción, agregó González.

No incluye las grandes parcelas

Sobre el tema, Marino González explicó que, de la superficie total mencionada de 200 hectáreas, no están incluidos los grandes productores, quienes trabajan a otro nivel y se manejan de manera completamente distinta.

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“A nivel de los pequeños agricultores tenemos registradas aproximadamente 200 hectáreas de siembras de maíz dentro del territorio de Choré. Sin embargo, hay que aclarar que existe una mayor cantidad de producción en las fincas que manejan los grandes cultivadores de la zona”, subrayó el labriego.