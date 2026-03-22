Salud Pública auditará Hospital de Capiatá tras denuncias de graves precariedades

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) iniciará mañana, lunes 23 de marzo, una intervención técnica y una auditoría administrativa en el Hospital Distrital de Capiatá. La medida surge como respuesta a las recientes denuncinas realizadas por el personal de salud, que desnudó una realidad alarmante: profesionales operando a oscuras por falta de buena iluminación y fallas en generadores eléctricos, además de rifas para costear reparaciones básicas.

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Aunque desde la cartera sanitaria no se ha designado oficialmente a un vocero para detallar el alcance de las denuncias, confirmaron a ABC que un equipo multidisciplinario se desplazará hasta el hospital a primera hora de mañana y, tendrá la misión de realizar un relevamiento exhaustivo de las condiciones de servicio.

Los antecedentes: Un hospital sostenido por rifas

Un documento emitido por el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Distrital de Capiatá, reveló en los últimos días el estado de precariedad extrema en el que trabajan los médicos y enfermeros del servicio que depende del Ministerio de Salud.

Cirugías de alto riesgo: Médicos han tenido que intervenir a pacientes, incluyendo cesáreas, utilizando la linterna de sus teléfonos móviles debido a fallas crónicas en el generador y en las luces cialíticas de los quirófanos.

“Sorteos solidarios”: Ante la falta de presupuesto y respuestas oficiales, el personal de blanco ha recurrido a organizar rifas para pagar el mantenimiento de aires acondicionados, reparaciones de cañerías y servicios de limpieza.

Blindaje jurídico: El personal remitió una nota formal al Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) solicitando respaldo legal, ante el temor de ser demandados por mala praxis debido a las condiciones infrahumanas que escapan a su control profesional.

Auditoría y verificación

La comitiva multidisciplinaria que llegará mañana tiene previsto verificar no solo el funcionamiento del área quirúrgica, sino también el stock de medicamentos e insumos básicos, que según los pacientes, es prácticamente nulo.

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“El autoclave pierde agua, no funciona al 100%. El desfibrilador no funciona, las cialíticas portátiles no funcionan, no tenemos luz de emergencia ni en el quirofano, ni en sala de parto ni en neonatología. A oscuras se le está intubando a un recién nacido“, lamentó una doctora del hospital público que pidió omitir sus datos.

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“Operar a una madre y a un recién nacido sin energía eléctrica estable no es solo falta de infraestructura, es una exposición directa a la muerte”, advirtieron desde el gremio de enfermería en las notas remitidas previamente.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la auditoría buscará determinar el destino de los fondos asignados al hospital y por qué el mantenimiento edilicio básico ha recaído sobre el bolsillo de los trabajadores. El informe resultante será clave para decidir posibles cambios en la dirección del hospital o la inyección urgente de recursos.