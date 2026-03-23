Alcalá de Henares acogió el IX Congreso de Editores de Europa y América Latina (EditoRed)

El Congreso de Editores, que se celebra desde 2008, es organizado por el Grupo Prestomedia y promovido por EditoRed, la Asociación de Medios de Comunicación Europa, América Latina y el Caribe, de la cual forma parte ABC Color. La organización agrupa a más de 50 editores y un número similar de medios informativos de ambos lados del Atlántico, entre los más relevantes en sus respectivos países, con una audiencia conjunta estimada de 450 millones de personas.

El encuentro se ha consolidado como uno de los principales foros de reflexión y diálogo sobre el futuro del periodismo, el papel de los medios en las democracias contemporáneas y los grandes desafíos que atraviesa la industria informativa en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la irrupción de la inteligencia artificial, la evolución de las plataformas digitales y los cambios en los modelos de negocio de la información.

Durante las tres jornadas del Congreso, editores, directivos de medios, expertos y representantes institucionales debatieron sobre la sostenibilidad del periodismo, la relación entre medios y plataformas, la soberanía digital, el impacto de la inteligencia artificial en la información y el papel del periodismo en el actual escenario geopolítico internacional.

El Congreso contó con el apoyo y la colaboración del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, así como del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Xacobeo 2027, la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Cervantes. Asimismo, participó como partner editorial el grupo español de medios Prensamedia.

Alcalá de Henares es un municipio vecino de Madrid, que tiene el privilegio de haber sido el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, máxima figura de la literatura española.

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Con esta nueva edición, el Congreso reafirmó su vocación de espacio de encuentro entre Europa y América Latina, en el que los principales responsables de medios comparten experiencias, analizan tendencias y buscan respuestas comunes a los retos que enfrenta el periodismo en la era digital.

Asistieron en esta ocasión representantes de 17 países: España, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Polonia, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y México.