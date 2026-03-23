Aplazan preliminar de exdiputado Juan Carlos Ozorio, por supuesto abuso sexual en niños

La audiencia preliminar para resolver si el elexdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godo y afrontará o no juicio oral y público por supuesto abuso sexual de una niña de 9 años, a quien habría manoseado en más de una ocasión, en el año 2020, prevista para hoy, fue suspendida por tiempo indefinido.

La causa se tramita ante el juzgado penal de Garantías de Capiatá, a cargo de la jueza Norma Salomón, quien incluso dictó una resolución a través de la cual dispuso que Ozorio participe en la diligencia desde su lugar de reclusión, a través de medios telemáticos.

Sin embargo, esta mañana la magistrada fue informada de que la abogada que ejercía la defensa de Ozorio presentó renuncia, motivo por el cual el juzgado otorgó tiempo prudencial al acusado para nombrar a otro profesional, de lo contrario se le asignará un defensor público.

Actualmente, Ozorio está enjuiciado junto a otras personas en el caso A Ultranza , por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas.

Los hechos atribuidos a Juan Carlos Ozorio

La acusación presentada por el fiscal Orlando Paiva refiere que supuestamente los hechos ocurrieron en una de las propiedades del entonces parlamentario, de acuerdo con la denuncia que fue presentada por la madre de la niña, en fecha 23 de abril del 2021. La denunciante indicó que observó cambios en la conducta de su hija y al preguntarle el motivo, la niña contó lo ocurrido.

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El fiscal Paiva detalla en la acusación que el hecho ocurrió en octubre de 2020 en una casa quinta que pertenece al entonces diputado Juan Carlos Ozorio, cuando éste ingresó a la habitación donde estaba la niña de 9 años viendo televisión. El ahora acusado supuestamente aprovechó que la madre de la criatura se encontraba realizando tareas de limpieza en el patio para alzar a la niña en su regazo, manosearla y apertarle el pecho, resalta la acusación.

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Según relató la niña, en otra ocasión, Ozorio Godoy y ella fueron a un local de Burger King y cuando su madre y una amiga bajaron del vehículo, el ahora acusado supuestamente aprovechó para manosearla, resalta otra parte de la acusación.

En otra parte el fiscal Orlando Paiva señala que “los hechos en sí conforme a los relatos representan un considerable daño psicológico para la víctima (menor de 9 años) que afecta a su conducta y desenvolvimiento social, como así problemas en su conducta, a tenor de lo concluido al informe psicológico de la profesional Nancy Agüero.