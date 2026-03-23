Mades: Paraguay es valorado por patrimonios naturales, pero hay que “monetizarlos”

Este 25 y 26 de marzo, Paraguay será sede del Paraguay Carbon Forum 2026, un evento que prevé reunir a varios referentes para impulsar los mercados de carbono y la sostenibilidad, según destacó el ministro del Mades, Rolando de Barros Barreto.

“El Paraguay está caminando a inversiones en sostenibilidad, financiamiento verde y mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes; diferentes acciones están trayendo inversiones a nuestro país”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que nuestro país es muy valorizado por los recursos y patrimonios naturales que ofrece, aunque según el titular del Mades, “tenemos que monterizarlos” y espacios como el mencionado foro, al igual que la participación en la COP15 en Brasil, permitirían un “posicionamiento” del Paraguay en la materia.

“Paraguay se está posicionando como un actor clave en la interacción ambiental, tanto nacional como internacional. Hay oportunidad de negocio, desarrollo y manejo sostenible de nuestros recursos. Una de las cualidades que tiene Paraguay hoy en día que está siendo valorado son nuestros patrimonios naturales, pero tenemos que monetizarlos, valorizarlos“, apuntó.

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