Negociación “compleja” e “histórica” impide firmar ya el acuerdo de Itaipú, dice Gobierno

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, confirmó que los presidentes Santiago Peña y Luiz Inácio Lula Da Silva mantuvieron una reunión privada en torno al Anexo C de Itaipú. El encuentro se dio durante la visita del mandatario nacional al vecino país por la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS COP15).

“La evaluación del Anexo C de Itaipú tiene que ser mutuamente beneficioso para ambos países y en este contexto, instruyeron a los equipos técnicos y cancilleres avanzar en el menor tiempo posible”, detalló el ministro.

Asimismo, confirmó que ambos establecieron visitas recíprocas entre sus respectivos países, ya que según Ramírez, la relación entre Paraguay y Brasil “pasa por un momento muy importante”.

“Tenemos una agenda que es sumamente amplia, esa agenda es constructiva; puedo señalar que durante este primer semestre vamos a tener la cumbre de jefes de Estado y las visitas recíprocas se van a desarrollar durante este primer semestre para alcanzar los acuerdos que pretendemos”, agregó.

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“Negociación compleja”

Por su parte, el jefe de Gabinete, Javier Giménez aseguró que se esperan resultados para este año, aunque también sostuvo que es una “negociación compleja” en medio de una “revisión histórica”.

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Asimismo, sostuvo que ya se había “cerrado” una tarifa previsible para tres años, por lo que “tenemos todavía meses para que volvamos a sentarnos” con el ojbetivo de renegociar la tarifa del 2027.

“Los presidentes acordaron de que los equipos técnicos se muevan con mayor rapidez. Se discutieron ya los aspectos técnicos, no con mucha profundidad porque es una agenda bilateral“, precisó en coincidencia con Ramírez Lezcano.

Entre otros puntos, Giménez mencionó que Paraguay tiene potencial para ser un “hub” regional en lo que refiere a créditos de carbono e inversiones. Inclusive dijo que el futuro tren de cercanías podría sacar entre 100.000 a 150.000 vehículos de las calles, ya que esta movilidad sería más segura para la ciudadanía.

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