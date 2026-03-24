“Marcha de la vida” busca concienciar sobre el antisemitismo violento y el odio hacia Israel en Asunción

El conflicto bélico en Medio Oriente sigue escalando y afecta principalmente la provisión del crudo a nivel internacional, ya que tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, este último cerró el estrecho de Ormúz.

Ante este escenario, la organización por la vida judía y en contra del odio hacia Israel, “Marcha de la vida Paraguay”, convoca a la octava marcha ciudadana en Asunción para el día 19 de abril en el Parque Carlos Antonio López, desde las 16:00 y frente al Palacio de Justicia a las 16:30.

“En el marco de la conmemoración del Yom HaShoa (día del Holocausto en Israel) se realizará en Asunción la octava Marcha de la Vida a favor del Estado de Israel y el pueblo judío. Después del 7 de octubre de 2023 y con todo lo que está aconteciendo actualmente, el silencio ya no es una opción. El antisemitismo se nutre de la indiferencia, muta como un virus, no conoce de frontera y afecta a todos independientemente de su origen o nacionalidad, por eso la lucha contra él es una responsabilidad universal”, indican en un comunicado de prensa.

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¿Qué pasó el 7 de octubre?

El 7 de octubre del 2023 ocurrió la masacre de Hamás, día en el que el grupo terrorista atacó varias localidades de Israel en el que murieron aproximadamente 1.200 personas y centenares fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza, según las autoridades de Israel.

Esto inició una escalada bélica defensiva en la zona por parte de Israel, que dejó devastada gran parte de la Franja de Gaza, además de cientos de miles de muertos y exiliados.

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Ante el ataque por parte del grupo terrorista Hamás a Israel, la organización Marcha de la Vida Internacional, organiza un día de marcha internacional, conglomerando a personas de más de 20 naciones y 250 ciudades que salen a las calles para decir “¡No, nos callamos!”.

“Is 62:1 Por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré”, señalan e invitan a quienes quieran sumarse a contactar por dudas o mayor información al 0984 000 009 o escribir a ruth.karrer@lostransformadores.com.

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Antisemitismo agresivo

Desde la organización recuerdan que en Alemania y en muchas otras naciones, la memoria de la Shoá (el Holocausto en el que el gobierno Nazi de Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, asesinó a más de seis millones de judíos) se ha convertido en una parte importante de la cultura pública.

“¿Qué significa recordar a seis millones de judíos asesinados cuando hoy la vida judía en todo el mundo vuelve a estar amenazada por un antisemitismo agresivo? ¿Qué significa recordar cuando las sinagogas y las instituciones judías deben ser protegidas como fortalezas y los judíos tienen que temer mostrar su identidad en público? ¿Qué significa recordar cuando la propaganda antisemita de Hamás, difundida millones de veces en las redes sociales, incita a personas en todas partes al odio contra la mayor comunidad judía de nuestro tiempo, el Estado de Israel?”, destacan desde la organización.

Insisten en que recordar obliga a ir hasta el fondo del viejo antisemitismo de las propias familias, iglesias, ciudades y de la cultura, como también obliga a llamar por su nombre al nuevo antisemitismo “el odio en contra de Israel”.

“Recordar obliga a no apartar la mirada ni guardar silencio, sino a levantar nuestra voz hoy públicamente en favor de la vida judía y de Israel. Por eso, Marcha de La Vida convoca a personas en todo el mundo a salir a las calles alrededor del día de conmemoración judía del Holocausto, Yom HaShoa, con el mensaje: «Recordar nos obliga»”, concluyen en su comunicado.