¿Está cerca el final de la guerra Irán-Estados Unidos? declaraciones de Netanyahu muestran una señal

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que habló hoy con el mandatario estadounidense Donald Trump y que este cree que los logros militares conjuntos pueden traducirse en un acuerdo negociado que proteja los intereses de Israel.

No obstante, Netanyahu prometió seguir los ataques contra Irán y el grupo proiraní Hezbolá, en el Líbano, reportó AFP.

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“El presidente Trump cree que existe la posibilidad de aprovechar los enormes logros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del ejército estadounidense para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales”, afirmó Netanyahu en una declaración en video.

“Al mismo tiempo, seguimos los ataques tanto en Irán como en el Líbano”, agregó.