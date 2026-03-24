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24 de marzo de 2026 - 19:16

Unión: hallan cuerpo calcinado de un hombre con antecedentes por homicidio

El cuerpo de la víctima fue encontrado en su vivienda, ubicada en el barrio San Roque del distrito de Unión.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en su vivienda, ubicada en el barrio San Roque del distrito de Unión.Sergio Escobar

UNIÓN, Dpto. de San Pedro. El cuerpo de un hombre fue encontrado totalmente calcinado en una de las piezas de su domicilio particular, situado en la ciudad de Unión. La víctima contaba con antecedentes por homicidio doloso, relacionado con la muerte de un joven ocurrida en una fiesta bailable en 2006, en esta localidad. Conforme al registro de la Policía Nacional, el ahora fallecido fue liberado recientemente de la cárcel.

Por Sergio Escobar Rober

El hallazgo del cadáver se produjo este martes, aproximadamente a las 14:00, por una vecina del fallecido, quien dio aviso a la policía. El occiso fue identificado como Martín Osvaldo Morínigo Cañiza (74) un conocido “jinetero” de la zona, domiciliado en el barrio San Roque de Unión.

Según el informe de la Policía Nacional, el suceso presumiblemente se habría producido entre la noche de ayer lunes y la madrugada de este martes en el interior de la vivienda de la víctima.

En el lugar los intervinientes encontraron una vainilla servida, presumiblemente de pistola calibre 9 mm, por lo que el cuerpo será trasladado a la morgue judicial en Asunción para la autopsia correspondiente.

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Interventores

Tras conocerse lo ocurrido, se constituyeron en el lugar del hecho efectivos de la Comisaría 11ª de Unión, el fiscal de turno de San Estanislao, Rusbell Benítez; la médica forense, Ángela Céspedes; personal de Criminalística y de Investigación de Delitos, sede San Estanislao.

No se descarta ninguna hipótesis

El fiscal Benítez manifestó que por ahora no se descarta ninguna hipótesis relacionada con la muerte de Morínigo, principalmente por el hallazgo de la vainilla servida cerca de la cama donde se encontró el cuerpo calcinado de la víctima.

Para evitar cualquier tipo de dudas, ordenó que el cuerpo sea llevado a la morgue judicial para los estudios correspondientes a cargo de los especialistas y, de esa manera, conocer exactamente la causa de la muerte de esta persona, explicó.

Antecedente judicial

Martín Morínigo fue acusado como responsable del asesinato de un joven ocurrido en 2006, durante una fiesta bailable en el salón multiuso de la Municipalidad de Unión. Los antecedentes indican que el homicidio se produjo tras una discusión entre víctima y victimario, quien, tras el fuerte altercado, desenfundó su arma de fuego que llevaba en la cintura y le disparó al joven que participaba en el acontecimiento festivo.

Por este hecho, el ahora fallecido estuvo en la cárcel durante varios años y fue liberado recientemente, según el registro de la Policía Nacional.