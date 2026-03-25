Ayolas: concejal pide reactivar proyecto de parque industrial

El concejal de Ayolas, Dennis Flores (colorado cartista), recordó que en enero de 2024 se llevó adelante una mesa de trabajo con la presencia del exministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez García, para tratar el proyecto de instalación de un parque industrial en la ciudad. En esa ocasión, se acordó una evaluación, a través de un equipo técnico, sobre la posibilidad de concretar el plan.

El objetivo del proyecto es generar una importante cantidad de fuentes de trabajo que podrían ocupar mano de obra local y dinamizar la economía del distrito. Además, se busca fomentar la radicación de industrias que permitan diversificar las actividades económicas. El proyecto es considerado una alternativa viable para el desarrollo económico.

La intención es avanzar en estudios técnicos que permitan su concreción. “En la comunidad ayolense es realmente alarmante la cantidad de gente que está desempleada; la situación de la población de Ayolas excede todo tipo de política y promesa que se pueda hacer, y la falta de oportunidad laboral en esta ciudad ya es una cuestión humanitaria”, indicó Flores.

Economía de guerra

“La única forma de superar la economía de guerra en la que está este distrito es dando fuente de empleo a los jóvenes”, dijo el concejal.

En ese contexto, insistió en la urgencia de generar condiciones laborales sostenibles y remarcó la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades, ya que la problemática afecta a numerosos sectores de la población.

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De acuerdo con el último censo, el 70 % de la población habilitada para votar en las elecciones tiene entre 18 y 35 años; esto representa que la mayor parte de la población está en edad de la fuerza laboral activa, lo que hace que muchas personas estén buscando un trabajo que no hay en Ayolas. En la actualidad, las obras de Aña Cuá aún no generan el impacto esperado, aunque se trata de una situación temporal.

No obstante, se considera necesario proyectar soluciones a largo plazo, ya que la falta de empleo genera migración de jóvenes, lo que repercute directamente en el desarrollo local.

Superar la dependencia de la EBY

El concejal señaló que es necesario mirar más allá y dejar de lado lo que se está haciendo actualmente para buscar la forma de atraer inversiones nacionales. En ese sentido, insistió en la necesidad de diversificar la economía local y no depender exclusivamente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“La alta demanda de empleo obliga a explorar nuevas alternativas”, dijo Flores, e indicó que se deben generar políticas públicas orientadas al desarrollo. También mencionó que el crecimiento económico debe ser sostenido y que la propuesta presentada a la Junta Municipal apunta a mejorar la calidad de vida de la población.

En la actualidad, la pesca, uno de los ejes económicos de Ayolas, atraviesa un momento crítico, por lo que el sector pesquero está muy golpeado, indicó. Además, muchos jóvenes recién egresados están emigrando por falta de fuentes de empleo, lo que afecta directamente a numerosas familias.

“En algún momento se debe parar la pelota, desenfocarse de la Entidad Binacional Yacyretá y mirar otras fuentes, porque es insostenible la necesidad laboral en Ayolas”, expresó Flores.