El tradicional “Kurusu Rape Rendy” será la atracción en Altos

Noelia Ruiz, responsable de la organización del evento, explicó que el Kurusu Rape Rendy se denomina así porque el trayecto del Vía Crucis Viviente estará iluminado por antorchas y acompañado de los cantos tradicionales de los vecinos, creando un ambiente único de recogimiento y espiritualidad que permite a los participantes conectarse con la fe y la historia de la ciudad.

Relató que esta actividad religiosa comenzó hace cuatro años como una iniciativa de la comunidad para revivir las tradiciones de Altos y ofrecer a los visitantes una experiencia visual y espiritual inigualable.

Cada año, la actividad convoca a un número creciente de fieles y turistas que recorren las calles de la ciudad, admirando la dedicación de los vecinos que preparan el camino con luces, cantos y decoraciones que resaltan la solemnidad de la celebración.

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Una de las ciudades más antiguas

Altos es considerada la primera reducción indígena franciscana del Paraguay, fundada en 1580 con la llegada de los frailes Luis de Bolaños y Alonso Buenaventura, quienes enseñaron el catecismo católico a los pueblos originarios bajo el patrocinio de San Lorenzo Mártir, patrono de la comunidad. Desde entonces, la ciudad se ha caracterizado por mantener vivas sus tradiciones religiosas y culturales, convirtiéndose en un punto de referencia histórico y turístico del Departamento de Cordillera.

El año pasado, Altos se posicionó en el tercer lugar en visitas turísticas durante Semana Santa, según estadísticas de la Senatur, lo que refleja el interés de los visitantes por participar de sus celebraciones y experimentar la devoción popular en un entorno histórico privilegiado.

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La organización del Kurusu Rape Rendy invita a todos los interesados a ser parte de esta tradición única, a recorrer las calles iluminadas por antorchas, a escuchar los cantos de los vecinos y a vivir la experiencia del Vía Crucis viviente. Es una oportunidad para disfrutar de la historia, la cultura y la espiritualidad de Altos, en un ambiente que conjuga fe, belleza y comunidad en el corazón del Departamento de Cordillera.

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