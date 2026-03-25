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25 de marzo de 2026 - 11:10

Persisten quejas por extrema lentitud en trámites del Registro Unificado Nacional

Dentro de la sede de la Dirección de Registros Públicos la espera se extiende por varias horas.
Dentro de la sede de la Dirección de Registros Públicos la espera se extiende por varias horas.Gentileza

Usuarios que diariamente realizan gestiones en el Registro Unificado Nacional (RUN) denuncian una excesiva burocracia a la hora de realizar trámites en la sede central. Afirman que deben formar largas filas desde antes que amanezca sobre Eusebio Ayala y luego esperar por horas adentro.

Por ABC Color

Profesionales que necesitan realizar trámites en el tan promovido Registro Unificado Nacional (RUN) siguen reportando excesivos retrasos, largas esperas y mucha burocracia en las gestiones.

Cuentan que desde antes de las 6:00 deben estar formando filas sobre la avenida Eusebio Ayala, esperando la apertura de las puertas. Algunos cuentan que, pese a que se siguen retirando números durante todo el día, los que llegan después de las 10:00 corren el riesgo de no ser atendidos, pues la espera se extiende por horas y a las 17:00 la institución cierra sin importar que haya personas aguardando.

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También cuentan que el nuevo sistema de tickets los obliga a sacar números para cada gestión, mientras que antes podían simplemente ir a formar en varias de las ventanillas que necesitaban, mientras esperaban ser atendidos en otra dependencia.

Estas largas filas se forman a diario en las inmediaciones de la Dirección General de los Registros Públicos, sobre Eusebio Ayala.
Estas largas filas se forman a diario en las inmediaciones de la Dirección General de los Registros Públicos, sobre Eusebio Ayala.

¿Qué es el RUN?

El RUN unifica en una sola estructura a Registros Públicos, la Dirección Nacional de Catastro y el Departamento de Geodesia y Agrimensura, con el objetivo oficial de “simplificar trámites y reducir tiempos”.

La creación del Registro Unificado Nacional fue presentada como una reforma estructural necesaria para fortalecer la seguridad jurídica, transparentar la información y ordenar la delimitación de los derechos de propiedad.

Este problema de extrema lentitud no es nuevo y ya fue advertido incluso antes de su implementación, pues ya se difundió previamente la queja de gremios como el de los escribanos, respecto a la real capacidad del Estado para absorber y coordinar estas tareas sin afectar la prestación de los servicios.

Desde su implementación, empezaron las reiterativas quejas.

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