Persisten quejas por extrema lentitud en trámites del Registro Unificado Nacional

Profesionales que necesitan realizar trámites en el tan promovido Registro Unificado Nacional (RUN) siguen reportando excesivos retrasos, largas esperas y mucha burocracia en las gestiones.

Cuentan que desde antes de las 6:00 deben estar formando filas sobre la avenida Eusebio Ayala, esperando la apertura de las puertas. Algunos cuentan que, pese a que se siguen retirando números durante todo el día, los que llegan después de las 10:00 corren el riesgo de no ser atendidos, pues la espera se extiende por horas y a las 17:00 la institución cierra sin importar que haya personas aguardando.

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También cuentan que el nuevo sistema de tickets los obliga a sacar números para cada gestión, mientras que antes podían simplemente ir a formar en varias de las ventanillas que necesitaban, mientras esperaban ser atendidos en otra dependencia.

¿Qué es el RUN?

El RUN unifica en una sola estructura a Registros Públicos, la Dirección Nacional de Catastro y el Departamento de Geodesia y Agrimensura, con el objetivo oficial de “simplificar trámites y reducir tiempos”.

La creación del Registro Unificado Nacional fue presentada como una reforma estructural necesaria para fortalecer la seguridad jurídica, transparentar la información y ordenar la delimitación de los derechos de propiedad.

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Este problema de extrema lentitud no es nuevo y ya fue advertido incluso antes de su implementación, pues ya se difundió previamente la queja de gremios como el de los escribanos, respecto a la real capacidad del Estado para absorber y coordinar estas tareas sin afectar la prestación de los servicios.

Desde su implementación, empezaron las reiterativas quejas.

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