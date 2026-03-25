Usuarios de colectivos, víctimas del mal servicio y la falta de acción estatal

Las paradas de colectivos en las primeras horas del día se muestran repletas de usuarios que buscan llegar a sus puestos de trabajo y de estudio, pero son sometidos a una espera que se hace eterna y los obliga a salir de sus casas cada vez más temprano, sacrificando horas de vida.

Este miércoles, un equipo de ABC se ubicó en inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción, un sitio donde muchos pasajeros aguardan por una unidad de transporte, en muchos casos su segundo colectivo, ya que se desplazan desde otras ciudades de Central, mayormente para llegar hasta el centro de la capital.

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Un joven relató que sale de su casa antes de las 6:00 para llegar a su puesto laboral en el centro a las 7:30. El mismo debe desplazarse desde la zona de Tres Bocas, un recorrido de menos de 15 kilómetros que, sin embargo, le toma más de hora y media entre esperar y lograr abordar un colectivo.

“Yo salí a las seis menos veinte de Tres Bocas esperando el Nueva Italia y me pasaron dos que no me alzaron, entonces tuve que optar por viajar en dos colectivos; venir hasta acá y acá tomar otro (…) Yo me levanto a las 5:00, dejo todo preparado para salir antes de las 6:00 justamente para llegar temprano”, contó.

Otra usuaria opinó sobre la problemática que rodea al servicio prestado por los empresarios que constantemente reclaman el cumplimiento del subsidio estatal. Para ella, la solución es que el Estado sea el que administre el transporte público en paralelo al sector privado y que el pasajero elija en base al servicio.

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“Sabemos cómo es también nuestro gobierno; prometen muchas cosas y no cumplen y así no podemos (…) Mirando por ambas parte, sufren los transportistas, sufrimos nosotros los que usamos el transporte. Por mi parte, si me alzan el pasaje, pago si es que va a haber un buen servicio”.

Una trabajadora que llevaba más de 20 minutos contó que los colectivos tardan mucho en llegar y cuando llegan, los pasajeros deben correr para poder asegurarse un lugar y viajar en muy malas condiciones.

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“Se sufre mucho, los servicios son pésimos. Lastimosamente, los empresarios y el mismo Estado no hacen caso a lo que realmente el pueblo está pasando. Se sufre muchísimo”, expresó.

Entre las quejas también señalaron las malas condiciones de las unidades, que muchas veces están sucias o no funciona el acondicionador de aire pese a que el usuario abona el pasaje por el servicio diferencial.

Empresarios presentaron “medidas urgentes”

Diferentes gremios del sector de transporte se reunieron el martes con el viceministro Emiliano Ferrnández, a quien presentaron ocho alternativas que consideran necesarias para sostener la operatividad del sector. Entre ellas, solicitan la actualización inmediata de la tarifa promedio del sistema, incorporando el precio actual del combustible y otras variables económicas, conforme a las recomendaciones de la planilla técnica de la Autoridad de Transporte Público (ANTP).

Señalaron que el encarecimiento del diésel no está siendo acompañado por una actualización en la estructura de costos del sistema, lo que —advierten— torna inviable la continuidad del servicio en las condiciones actuales.