Cetrapam admite regulada y advierte “colapso” del sistema de transporte

Este viernes, el titular del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, confirmó que hay empresas de transporte que están operando con una frecuencia mínima de colectivos, incluso por debajo del mínimo requerido.

“Con el mínimo de lo previsto y a veces menos que el mínimo. Hay menos vehículos en las calles, lo que la gente llama regulada. Al incumplir la obligación, peligrás no cobrar el subsidio del mes que viene. Parece una bomba de tiempo que está a punto de detonar”, admitió en comunicación con ABC AM 730.

El motivo de esta medida sería “racionalizar el uso del combustible” ante la última suba, ya que, según citó, todo el sistema consume unos dos millones de combustible al mes.

Según Ruiz Díaz, el aumento de mil guaraníes al gasoíl impactaría en unos 480.000 dólares más para el sistema de transporte, un número al que se suman las deudas del Estado, que alcanzarían unos cuatro millones de dólares.

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