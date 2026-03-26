Ganaderos de Ñeembucú denuncian nula asistencia técnica del Gobierno

Productores cuestionan la falta de respuestas del Gobierno Nacional y de la Gobernación, señalando que, pese a la emergencia hídrica registrada en 2025, no se implementaron medidas efectivas para mitigar el impacto en los establecimientos ganaderos.

La situación, afirman, agrava el aislamiento histórico de distritos como Laureles, donde la precariedad de caminos y la falta de infraestructura dificultan incluso el traslado básico.

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El productor Milciades Méndez Grimaldi fue contundente al describir el escenario: denunció que compromisos asumidos por autoridades, como la limpieza de cauces hídricos y canales, nunca se cumplieron. “Hasta hoy no tenemos resultados. En Laureles estamos totalmente apartados, en salud, en caminos, en todo”, cuestionó.

A esta situación se suma el deterioro de la red vial y la colmatación de esteros, lo que —según explicó— agrava las inundaciones. “Nuestros caminos están cada vez peor, ir a Pilar es una odisea y tiene un costo que la gente humilde ya no puede afrontar”, lamentó.

También criticó la falta de ejecución de obras claves, como el puente en la zona de Zanjita y trabajos en Paso Pindó, además de poner en duda anuncios como la pavimentación del corredor oeste entre Yabebyry y Pilar. “Hace décadas se habla de desarrollo, pero hasta ahora es solo propaganda”, disparó.

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Sin asistencia ni planificación

Méndez Grimaldi apuntó además al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al que acusó de no contar con políticas concretas para el sector. “No hay planificación, no hay asistencia, no hay soluciones para pequeños ni grandes productores”, afirmó, señalando que la falta de apoyo técnico impacta directamente en la productividad.

Según indicó, los productores enfrentan solos los desafíos de mejorar genética, pasturas y alimentación del ganado. “Estamos huérfanos. Acá nunca vino el MAG, el único que aparece es SENACSA para exigir vacunación, que además tenemos que pagar”, cuestionó.

Precios favorables sostienen al sector

Pese al escenario adverso, el productor destacó que actualmente el mercado ganadero presenta condiciones favorables, lo que permite cierto alivio tras un periodo crítico.

Señaló que existe una buena dinámica de ventas y que el precio por kilo resulta atractivo para los productores, especialmente en la comercialización de desmamantes. “En cuanto a venta estamos mejor, hay buena demanda y precios interesantes a 25 mil guaraníes el kilo”, expresó.

No obstante, advirtió que esta mejora es coyuntural y no resuelve los problemas estructurales del sector. La producción sigue siendo compleja debido a las condiciones del terreno, la falta de infraestructura y la ausencia de acompañamiento estatal.

El departamento de Ñeembucú, históricamente reconocido por su producción ganadera, intenta así sostenerse en base a un contexto de precios favorables, aunque con profundas deudas pendientes en materia de inversión pública y asistencia técnica.