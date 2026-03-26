Puerto Yvapovõ: de polo industrial a símbolo de abandono y pobreza en San Pedro

Según registros históricos, en 1906 se instaló en la zona la empresa La Forestal del Paraguay S.A., que explotaba extensas áreas de bosques nativos. La firma llegó a emplear a unos 300 trabajadores, contaba con ferrocarril propio de más de 40 kilómetros, talleres, aserradero, oficina de correos y telégrafos, e incluso línea telefónica en aquel entonces, convirtiendo al lugar en un centro económico y social de gran relevancia.

El auge, sin embargo, fue efímero. La sobreexplotación de los recursos forestales derivó en la desaparición de los montes y, con ello, en la quiebra de la empresa en 1965, marcando el fin de la bonanza y el inicio de la decadencia. Los exempleados permanecieron en la zona, dando origen al actual asentamiento.

Hoy, Puerto Yvapovõ dista mucho de aquel pasado. Con una población aproximada de 3.000 habitantes, la comunidad sobrevive principalmente de la pesca y trabajos en estancias, en medio de caminos intransitables y aislamiento geográfico, a unos 150 kilómetros de la capital departamental y 55 kilómetros de Concepción.

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El abandono estatal es evidente. La escuela local se cae a pedazos, el colegio funciona en condiciones precarias y el puesto de salud fue evacuado hace dos años por riesgo de derrumbe, por lo que actualmente la atención se realiza en una vivienda alquilada. En casos de emergencia, los pobladores deben trasladarse largas distancias, muchas veces hacia Concepción.

A esto se suma el mal estado de los caminos, que dificulta aún más el acceso a servicios básicos. Pese a los constantes reclamos, los pobladores denuncian la falta de respuestas de las autoridades, especialmente del Ministerio de Salud Pública.

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No obstante, existe una esperanza latente. La futura pavimentación que conectará San Pedro con Concepción genera expectativas de reactivación económica, aunque las obras avanzan en medio de retrasos y cuestionamientos.

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Mientras tanto, los habitantes de Puerto Yvapovõ continúan “haciendo patria” en condiciones adversas, sosteniendo su comunidad con esfuerzo propio y manteniendo viva la esperanza de recuperar parte del desarrollo que alguna vez caracterizó a la zona.