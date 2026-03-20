Escuela de Puerto Yvapovó se cae a pedazos y comunidad educativa denuncia abandono estatal

La institución, situada a orillas del río Paraguay, en el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, alberga a unos 130 alumnos desde el nivel inicial hasta el sexto grado, quienes reciben clases en medio de múltiples carencias y abandono estatal.

El director de la institución, Gustavo Montanía, calificó de “desastre” la situación edilicia. “El año pasado se cayó una de las aulas y hasta ahora no tenemos solución. Hacemos reclamos, pero no nos hacen caso”, expresó con impotencia.

Infraestructura en riesgo

Según detalló, actualmente la dirección de la escuela también presenta riesgo de derrumbe, mientras que la cocina del programa Hambre Cero funciona en condiciones precarias, con filtraciones y sin garantías para la preparación de alimentos.

La institución subsiste en parte gracias a donaciones de muebles por parte de empresas privadas y algunos aportes de la Gobernación de San Pedro.

Reclamos sin respuesta

El director lamentó la falta de respuesta de las autoridades pese a reiterados pedidos y cuestionó duramente a la clase política por la falta de atención a las necesidades básicas de la comunidad educativa.

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“Las autoridades solo buscan su bienestar y dejan sufrir al pueblo. No ven la realidad de las escuelas”, criticó.

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Asimismo, señaló que la comunidad de Puerto Yvapovó carece de caminos en buen estado, lo que agrava aún más la situación de los estudiantes y docentes.

Finalmente, el educador instó a las autoridades a cumplir con sus promesas y priorizar la inversión en infraestructura educativa, advirtiendo que la situación actual pone en riesgo la seguridad y el futuro de los niños.