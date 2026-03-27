Amambay: Viacrucis y chipa apo, entre las actividades de los días santos

Las parroquias, cuasi parroquias y vicarías de Pedro Juan Caballero, Cerro Corá y otras ciudades vecinas están abocadas a la realización de varias actividades para conmemorar los días santos, según anunció el Decanato III de la Diócesis de la Santísima Concepción, que abarca también el departamento de Amambay. Destacó que, desde este Viernes de Dolores hasta el Domingo de Pascua, se llevarán a cabo celebraciones litúrgicas, procesiones, además de representaciones del Víacrucis y la bendición de palmas,.

Invitan a los fieles a participar para vivir intensamente los días de reflexión, en familia.

Según el programa dado a conocer por la Parroquia Perpetuo Socorro, de Pedro Juan Caballero, la serie de actividades inicia este viernes a las 19:00 con una representación del Víacrucis a cargo de estudiantes. Desde las 20:00 la realización de un Víacrucis comunitario.

La bendición de palmas se llevará a cabo el Domingo de Ramos a partir de las 09:00 en la Plaza Capitán Pedro Juan Caballero.

Chipa apo en escuelas y colegios

Desde la Dirección Departamental de Educación, en Amambay, indicaron que, atendiendo resoluciones ministeriales, se fomenta la reflexión y la transmisión de valores como el amor, la solidaridad, el perdón, la esperanza y la empatía en las instituciones educativas.

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La magíster Estela Martínez, referente de proyectos de Educación en Amambay, señaló que a todo esto se suma la reivindicación de nuestras costumbres y tradiciones, entre las que se encuentra la elaboración de la chipa. En ese sentido, remarcó que en muchas instituciones educativas del departamento se lleva a cabo el chipa apo por los alumnos, con la orientación de los docentes.

Es una práctica que sirve para que los estudiantes conozcan el origen del alimento tradicional de nuestro país, sus ingredientes y su preparación, además de ser una oportunidad para fomentar la cultura nacional, el sentido de pertenencia, la colaboración, el trabajo en equipo y la convivencia armónica, indicó Martínez.

El departamento de Amambay mantiene vivas las tradiciones paraguayas de esta época, pese a la “invasión” de prácticas pertenecientes a la cultura de Brasil, debido a la condición de frontera seca con ese país.

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