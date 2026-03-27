Invitan a peregrinación ecológica por la Naturaleza y ascenso al Ybytyruzú

Grupos ambientalistas como Yvyty Marangatu, Amigos Ecologistas del Ybytyruzú y Custodios de la Naturaleza de Caazapá, convocan a la ciudadanía en general a la 14ª edición de la Peregrinación Ecológica Nacional por la Naturaleza. La cita está marcada para el próximo domingo 19 de abril, en el Guairá. El Santuario Ecológico Jardín Franciscano del Ybytyruzú será el epicentro.

El evento surge como una respuesta urgente ante la crisis climática global. Los organizadores buscan despertar conciencia sobre la protección de los recursos naturales. Esta iniciativa se inspira en las enseñanzas del papa Francisco en la encíclica Laudato si’, sobre la protección del medioambiente.

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La jornada se iniciará a las 8:45, con el recibimiento de las diversas delegaciones. El programa incluye un momento de espiritualidad con el rezo del santo rosario. Posteriormente, se ofrecerá una charla educativa sobre ecología. Estas actividades buscan conectar la fe con el compromiso por el medioambiente.

Uno de los momentos clave será el ascenso a la cumbre del Tres Kandu. En este entorno natural único, se celebrará la santa misa a las 10:00. Los participantes podrán vivenciar la belleza del paisaje mientras reflexionan sobre su rol. Es una oportunidad para alabar la creación a través del contacto directo. Tras el almuerzo compartido, los peregrinos realizarán un revitalizante baño de bosque.

Arte y naturaleza

El arte tendrá su espacio con la peña “Ka’aguypu” a las 14:00. Este encuentro cultural celebrará la vida a través de diversas expresiones artísticas. La jornada concluirá a las 16:30, con un momento de mística y cierre oficial. Se espera que los asistentes regresen con un compromiso ambiental muy renovado.

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La organización enfatiza que marchan por los bosques y los arroyos contaminados. Denuncian que la destrucción ambiental beneficia solo a unos pocos intereses mezquinos. Exigen detener la deforestación masiva y restaurar los ambientes degradados del país. El objetivo es garantizar que el Paraguay siga siendo un lugar sano y habitable.

Se invita a personas de todas las edades a sumarse a esta defensa ambiental. Los interesados pueden reservar su pasaje para el traslado desde la Catedral. El compromiso es convertirnos en custodios y protectores de nuestra madre tierra. Es tiempo de actuar unidos para asegurar un futuro a las nuevas generaciones.