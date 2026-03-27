Viernes de Dolores invita a valorar los sufrimientos de la Virgen María

Este acontecimiento recuerda el sufrimiento de María en todas las etapas acompañando a Jesús. Quién es la madre que no se preocupa cuando no ve al hijo o ver sus sufrimientos al sentirse impotente ante realidades de su tiempo o del mundo actual.

Hoy, el Viernes de Dolores es solo recuerdo: la quietud y el respeto a lo sagrado han cedido ante la frivolidad y la inseguridad.

Hasta hace unas pocas décadas, el Viernes de Dolores ya no había espectáculos públicos ni recreativos. El ambiente de silencio no solo se veía en las calles y espacios públicos, sino también en los hogares. No se comía carne por ser un día penitencial. Los mayores inculcaban ese ayuno. En todo caso era costumbre comer comidas livianas.

En la nueva liturgia, el Viernes de Dolores es un día de penitencia y abstinencia. Los que quieran practicar el ayuno lo pueden hacer, mientras que a las personas que quieren comer carne se les pide practicar la solidaridad. Por ejemplo, dar la mano al necesitado.

El Viernes de Dolores es hoy solo recuerdo: el silencio ya cedió al ruido; la tranquilidad a la violencia y la moderación al despilfarro. Es la realidad del mundo actual, frente a un pasado que las nuevas generaciones no conocieron.

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Siete dolores de María

1. No encontró María albergue en Belén, donde dar a luz a su Hijo.

2. “Una espada traspasará tu alma”. Simeón le anunció a María los dolores que sufrirá.

3. La huida a Egipto. Cuando Herodes trató de matar al niño.

4. El niño perdido y hallado en el templo.

5.- El encuentro de María con su Hijo, camino del calvario.

6. La Crucifixión. María presenció la cruel y horrorosa muerte de su Hijo.

7. La sepultura de Jesús y la soledad de María. Es la separación definitiva de los restos del ser amado.

Vía crucis

En la mayoría de los templos se rezará hoy el vía crucis, el camino de la cruz que escenifica la muerte y a la redención de Jesús. Resalta la manifestación de fe de los laicos, quienes a las 19:00 marcharán desde la parroquia de la Encarnación hasta la Catedral Metropolitana donde las 20:00 se oficiará la misa.

En Luque también se tendrá el vía crucis por la ciclovía Valois Rivarola. Comenzará a las 20:30. Con estatuas humanas representarán las estaciones.