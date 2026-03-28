Vuelco de camión deja un fallecido en la ruta PY04

Un trágico accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la tarde de este sábado sobre la ruta PY04, a la altura del kilómetro 70 aproximadamente, donde un tracto camión terminó volcado en una cuneta, dejando como saldo un fallecido.

La víctima fue identificada como Juan José Barrio Rodríguez, de 46 años, oriundo de la colonia Yroysa, distrito de Colonia Independencia, departamento del Guairá, quien se encontraba al mando de un camión Scania, modelo 112.

El hombre viajaba acompañado de su hijo menor, quien resultó con lesiones leves.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se habría producido luego de la explosión de una de las cubiertas delanteras del rodado, lo que provocó que el conductor perdiera el control, impactara contra una columna de la ANDE y posteriormente terminara en un esteral al costado de la ruta.

Accidente fatal en Ñeembucú

Efectivos de la Comisaría 18°, encabezados por el comisario principal César Núñez, acudieron al lugar tras el aviso de transeúntes.

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A su llegada, encontraron el camión a unos 20 metros de la vía, con la cabina parcialmente sumergida en agua y al conductor atrapado debajo del vehículo, ya sin signos de vida.

El acompañante fue hallado a un costado de la ruta y posteriormente trasladado en ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Ignacio Misiones hasta el Hospital distrital de esa ciudad.

Intervinieron en el procedimiento el agente fiscal David Cabral, el médico forense Abel Ruiz Encina, personal de Criminalística y bomberos voluntarios de Pilar, quienes realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del siniestro.