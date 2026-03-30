City Tour: Paraguarí se presenta como opción de turismo interno en Semana Santa

Capital del noveno departamento de Paraguarí, esta ciudad, ubicada a unos 66 kilómetros de Asunción, se alista para recibir a visitantes que buscan disfrutar del turismo interno durante la Semana Santa.

Cuenta con atractivos naturales, turísticos e históricos que invitan a recorrer las serranías, disfrutar del bicirriel, paseos en bicicleta y apreciar fotografías antiguas que serán expuestas en el local de la ex estación del tren, en el barrio Estación.

Feria de emprendedores y astronomía

Para el martes y miércoles, de 19:00 a 22:00, está prevista una jornada de observación astronómica desde la antigua estación del ferrocarril, con agendamiento y reserva previa a cargo de Rento Tur.

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Por otra parte, el sábado, de 8:00 a 17:00, en la plaza India Juliana, la Asociación de Emprendimientos Turísticos de Paraguarí (Asetupar) realizará una feria turística de emprendedores. Se invita a todos los interesados a participar, con una inscripción de G. 50.000, explicó la organizadora Alba Fernández.

El responsable del emprendimiento “City Tur Paraguarí”, Edgar Portillo, señaló que el punto de partida será la exestación del tren, donde los visitantes contarán con un guía y un vehículo para recorrer el casco urbano y las zonas periféricas.

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En la ex estación ferroviaria, construida en 1864 antes de la Guerra contra la Triple Alianza, los visitantes podrán apreciar fotografías antiguas de la ciudad y del antiguo movimiento ferroviario.

<b>Historia viva del distrito</b>

Durante el recorrido urbano, se podrá conocer lo que fue la antigua estancia de los jesuitas, posteriormente convertida en Comandancia de la Policía Nacional, luego en Delegación de Gobierno y actualmente sede de la Gobernación de Paraguarí.

En ese mismo predio funcionaba la antigua Plaza de Azotes, hoy denominada Plaza Mariscal López. Durante la época de las reducciones jesuíticas, el lugar era utilizado para castigar a quienes infringían la ley y también servía como reloj solar.

Lugares destacados del circuito

Entre los principales puntos a visitar se encuentra el cerro Perõ, que cuenta con un mirador desde donde se puede apreciar la belleza de las serranías, como Santo Tomás, Cristo Redentor y Cerro Hû y la cascada natural del agua que corre entre piedras, camino a la compañía Mbatoví.

Los visitantes también podrán recorrer la iglesia Santo Tomás Apóstol, patrono del distrito, construida en el siglo XVIII. Tras la expulsión de los jesuitas, el sitio fue administrado por los franciscanos y, en 1832, durante el gobierno de Carlos Antonio López, fue constituido el templo.

También se incluye el Museo Histórico de la Artillería “General Enrique Duarte Alder”, ubicado dentro del Comando de Artillería del Ejército, sobre la ruta Paraguarí–Piribebuy. Inaugurado en 1979, alberga armamentos históricos, fotografías, uniformes y objetos de la historia militar paraguaya.

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City tour y transporte

El “City Tour Paraguarí” también incluye recorridos por sitios naturales, históricos y culturales, a bordo de un móvil denominado “Rento Tur El Engendro”.

El recorrido inicia en la ex estación ferroviaria, con un costo de G. 30.000 por persona, o G. 25.000 por persona en grupos de seis, incluyendo guía turístico. Además, tendrán alquileres de bicicletas para el recorridos por la ciudad o la bicisenda. Para más información: 0992 986 830