MOPC y contratista no acuden a audiencia para aclarar proyecto vial en San Roque González

La convocatoria tenía como objetivo aclarar el proyecto original del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que contempla una circunvalación de aproximadamente 6 kilómetros en la zona de Matachí, Moquete y Potrero, con un trazado que pasaría por detrás del casco urbano. Sin embargo, también se puso en discusión una propuesta impulsada por el Ejecutivo municipal, que plantea utilizar la calle “Primer Intendente” como vía de desvío en sentido único (sur a norte), conectando los tramos proyectados en los kilómetros 100 y 103.

Pese a la expectativa de los ciudadanos de las compañías Matachí, Moquete y Potrero, que piden se respete el trazado original de la rehabilitación de la ruta para que pase por dichas comunidades, ninguna de las consultas pudo ser respondida debido a la ausencia de autoridades del MOPC y del encargado de la ejecución del proyecto, el Consorcio Rutas del Mercosur, representado por Paul Emile Sarubbi Corina.

La obra del MOPC fue adjudicada al consorcio integrado por las empresas ALYA Constructora SA (Brasil), SEMISA Infraestructura SA (Argentina) y las firmas paraguayas Tecnoedil SA y Construpar SA, que conformaron la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas Mercosur, encargada de la explotación del peaje durante 30 años, con una inversión de US$ 400 millones.

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Audiencia pública

Durante la audiencia, el intendente Emmanuel Morán dijo que las mejoras de la ruta PY01 deben atravesar la ciudad, evitando las circunvalaciones previstas en los kilómetros 98 y 103. Señaló que el objetivo del encuentro era que la ciudadanía se informe y exprese su posición, aunque reconoció que aún no existe certeza sobre cuál será finalmente el proyecto a ejecutarse.

El plan original del MOPC contempla el mejoramiento de 12,5 kilómetros de la ruta PY01, desde el límite entre Carapeguá y Quiindy, además de la construcción de 6 kilómetros de variante, dos circunvalaciones, nuevos puentes, rehabilitación de estructuras existentes y expropiaciones de propiedades y viviendas.

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En representación de los pobladores, Lidia Mendoza manifestó su respaldo al diseño inicial, argumentando que la circunvalación podría generar oportunidades económicas para comunidades como Matachí, Moquete y Potrero.

Además dijo, ayudaría descongestionar el tránsito en el casco urbano. Consideró que la oposición responde a intereses particulares por encima del beneficio general.

El presidente de la Junta Municipal, Ariel Valdez (PLRA), admitió que el órgano legislativo local no recibió información suficiente sobre el proyecto, lo que generó la actual polémica. Indicó que los concejales buscan que la decisión final contemple la postura mayoritaria de la ciudadanía.

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El concejal Raúl Riveros (ANR) cuestionó la falta de información oficial y la ausencia de los responsables del proyecto en la audiencia. Señaló que antes de plantear modificaciones, como el uso de la calle “Primer Intendente”, se requieren estudios técnicos que determinen el impacto real en el comercio local y el tránsito.

Los pobladores insistieron en la necesidad de claridad y participación ante la incertidumbre sobre cuál de las propuestas será finalmente ejecutada en el distrito.