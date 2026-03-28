Convocan audiencia por polémica circunvalación de la PY01 en San Roque González

Pobladores de las compañías Matachí, Moquete y Potrero reclaman que se respete el diseño inicial presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que prevé una variante de aproximadamente 6 kilómetros en la zona de Matachí y el paso de la circunvalación será detrás del casco urbano. Este trazado, según los pobladores, permitiría liberar al distrito de la sobrecarga vehicular, especialmente del transporte pesado que actualmente atraviesa el centro de la ciudad, explicó la lugareña Lilian Fretez.

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Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal se impulsa una alternativa distinta: habilitar la calle “Primer Intendente” como vía de único sentido (Sur a Norte), conectando las circunvalaciones proyectadas en los kilómetros 100 y 102 de la Ruta 1 Mariscal Francisco Solano López. Los concejales rechazan esta opción al considerar que no responde al interés general del distrito.

La representante de pobladores de la compañía Moquete, Fretez, expresó la preocupación ciudadana ante la posibilidad de modificaciones al trazado original. Señaló que el distrito necesita reducir la carga vehicular y que experiencias similares en otras ciudades no afectaron la actividad comercial.

La resolución municipal, aprobada el 18 de marzo y firmada por el presidente de la Junta, Ariel Valdez Riveros (PLRA), y la secretaria Raquel González Gómez, establece que la audiencia pública se realice en el tinglado municipal con el objetivo de brindar explicación, análisis y socialización de ambos proyectos.

Asimismo, dispone cursar invitación a representantes de la firma Rutas del Mercosur S.A, entidad adjudicada con el proyecto vial, para que participen y presenten los aspectos técnicos correspondientes.

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La medida responde a solicitudes de ciudadanos y concejales que buscan garantizar el acceso a la información y la participación en decisiones de alto impacto para el desarrollo vial y social del distrito.

Adjudicación de la obra vial

El pasado 5 de enero, el MOPC, encabezado por la ministra Claudia Centurión, firmó el contrato para la duplicación y mejoramiento de la ruta PY01, en el tramo Cuatro Mojones–Quiindy, de 108 kilómetros, con el Consorcio Rutas del Mercosur, representado por Paul Emile Sarubbi Corina. Se trata de la segunda obra concesionada por el Estado bajo la Ley N.º 5.102/14 de Alianza Público-Privada (APP).

El consorcio adjudicado está integrado por ALYA Constructora S.A. (Brasil), SEMISA Infraestructura S.A. (Argentina) y las firmas paraguayas Tecnoedil S.A. y Construpar S.A., que conformaron la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas Mercosur, encargada de la explotación de la carretera por 30 años, con una inversión de US$ 400 millones.