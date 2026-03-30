Niña intoxicada con antiparasitario de uso veterinario en Yby Yaú fue evacuada a Asunción

En la madrugada de este lunes un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), aterrizó en el aeropuerto de Concepción para llevar a la menor hasta Asunción. Según el reporte del Ministerio de Defensa, a las 04:21, se realizó la evacuación aeromédica hasta la capital del país.

La niña, de 2 años, fue ingresada al hospital del Trauma, procedente del hospital regional de Concepción hasta donde llegó procedente del centro de salud de Yby Yaú donde recibió la primera atención médica. Según explicó el director médico del hospital regional de Concepción, José Silva, la menor presentaba un cuadro grave y fue intubada.

De acuerdo al informe dado por la madre de la menor, su hija consumió Diclovan, un antiparasitario externo de uso veterinario, pero que también se utiliza para desinfectar ciertas áreas como casas, establos, depósitos, entre otros.