Nacionales
30 de marzo de 2026 - 10:10

Niña intoxicada con antiparasitario de uso veterinario en Yby Yaú fue evacuada a Asunción

Un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya fue la encargada de trasladar a la menor a la capital del país.
La evacuación aeromédica se realizó en la madrugada de este lunes de Concepción a Asunción. (Foto gentileza).

Una menor de 2 años, que fue intoxicada tras ingerir un antiparasitario de uso veterinario en Yby Yaú, fue llevada primero por su madre al centro de salud local y después derivada a Concepción y luego vía aérea a Asunción para una atención por especialistas. La intoxicación se dio en el lugar denominado Medalla Milagrosa.

Por Aldo Rojas

En la madrugada de este lunes un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), aterrizó en el aeropuerto de Concepción para llevar a la menor hasta Asunción. Según el reporte del Ministerio de Defensa, a las 04:21, se realizó la evacuación aeromédica hasta la capital del país.

La niña, de 2 años, fue ingresada al hospital del Trauma, procedente del hospital regional de Concepción hasta donde llegó procedente del centro de salud de Yby Yaú donde recibió la primera atención médica. Según explicó el director médico del hospital regional de Concepción, José Silva, la menor presentaba un cuadro grave y fue intubada.

De acuerdo al informe dado por la madre de la menor, su hija consumió Diclovan, un antiparasitario externo de uso veterinario, pero que también se utiliza para desinfectar ciertas áreas como casas, establos, depósitos, entre otros.