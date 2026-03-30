¿Sin luz en tu barrio? Estas son las zonas donde la ANDE realiza cortes hasta esta tarde

A lo largo de tres regiones, la ANDE realiza hoy interrupciones en el servicio de energía eléctrica por una serie de trabajos. Estos corresponden a cortes programados para en la región Metropolitana, Este y Central.

En la región Metropolitana esta es la zona afectada:

Zona 01: Avda. San José. Barrio Isla Aranda - Limpio, de 13:30 a 17:30. El trabajo a ser realizado corresponde a un cambio de conductor en baja Tensión a Línea desnuda a protegida.

En la región Este:

Zona 01: Lote 6, Lote 7, San Lorenzo, Entre Ríos, Colonia Guaraní, Guarapuaba, Maganini, San Antonio, Reserva Natural Limoy, Itaipú Porã, Santa Teresa, San Jorge, 8 de Diciembre, Asentamiento 4 Palmas, Kuarahy Rese, Comunidad Indígena Arroyo Guazú-Pilico Cue, Comunidad Indígena Arroyo Guazú, Santa Lucía - Alto Paraná.

El horario de trabajo es de 07:00 a 17:00 para un mantenimiento de línea de Media Tensión.

En la región Central:

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Zona 01 : Urbanización Sol de Verano de la ciudad de San Bernardino , de 08:30 a 18:30 , para cambios de conductores de meda tensión.

Zona 02: parte del Barrio Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, de 07:00 a 13:00, para el mismo trabajo que en San Bernardino.

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Recomendaciones de la ANDE

Por estos cortes programados, la ANDE insta a tomar medidas preventivas, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, junta de saneamiento ambiental, empresas proveedoras de agua potable o instituciones de seguridad pública.

Asimismo, sostienen que por seguridad se debe considerar en todo momento a la línea como energizada y en caso de que los trabajos anunciados concluyan antes del plazo previsto, el restablecimiento del servicio será anticipado.

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