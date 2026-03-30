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30 de marzo de 2026 - 14:12

¿Sin luz en tu barrio? Estas son las zonas donde la ANDE realiza cortes hasta esta tarde

Corte de luz
Imagen ilustrativa: encendido de velas ante falta de energía eléctrica. alejomiranda

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realiza este lunes una serie de cortes programados en distintos puntos del país. ¿Dónde específicamente? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

A lo largo de tres regiones, la ANDE realiza hoy interrupciones en el servicio de energía eléctrica por una serie de trabajos. Estos corresponden a cortes programados para en la región Metropolitana, Este y Central.

En la región Metropolitana esta es la zona afectada:

  • Zona 01: Avda. San José. Barrio Isla Aranda - Limpio, de 13:30 a 17:30. El trabajo a ser realizado corresponde a un cambio de conductor en baja Tensión a Línea desnuda a protegida.

En la región Este:

  • Zona 01: Lote 6, Lote 7, San Lorenzo, Entre Ríos, Colonia Guaraní, Guarapuaba, Maganini, San Antonio, Reserva Natural Limoy, Itaipú Porã, Santa Teresa, San Jorge, 8 de Diciembre, Asentamiento 4 Palmas, Kuarahy Rese, Comunidad Indígena Arroyo Guazú-Pilico Cue, Comunidad Indígena Arroyo Guazú, Santa Lucía - Alto Paraná.

El horario de trabajo es de 07:00 a 17:00 para un mantenimiento de línea de Media Tensión.

En la región Central:

  • Zona 01: Urbanización Sol de Verano de la ciudad de San Bernardino, de 08:30 a 18:30, para cambios de conductores de meda tensión.
  • Zona 02: parte del Barrio Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, de 07:00 a 13:00, para el mismo trabajo que en San Bernardino.

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Recomendaciones de la ANDE

Por estos cortes programados, la ANDE insta a tomar medidas preventivas, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, junta de saneamiento ambiental, empresas proveedoras de agua potable o instituciones de seguridad pública.

Funcionarios de la ANDE realizando trabajos programados.
Funcionarios de la ANDE realizando trabajos programados.

Asimismo, sostienen que por seguridad se debe considerar en todo momento a la línea como energizada y en caso de que los trabajos anunciados concluyan antes del plazo previsto, el restablecimiento del servicio será anticipado.

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