Itaipú aprobó balance 2025: Destinaron US$ 524,8 millones a “gastos sociales” en Paraguay y US$ 689,1 millones al Brasil

El Consejo de Administración de la Itaipú Binacional aprobó el 18 de marzo de 2026 oficialmente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2025.

Según el reporte institucional de la entidad, el documento —que ya fue remitido a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a su contraparte brasileña Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar)— recibió una “opinión sin salvedades” por parte del consorcio auditor independiente BDO, lo que en términos contables significa que las cifras reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad.

Uno de los puntos más relevantes del balance aprobado es el flujo de recursos destinados al rubro socioambiental. Durante el 2025, la binacional desembolsó un total de US$ 1.213,9 millones en los conocidos como “gastos sociales”, en ambas márgenes.

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De esa cifra global, US$ 524,8 millones correspondieron exclusivamente a inversiones en la margen paraguaya. Según detalla la fuente oficial, estos recursos fueron inyectados en programas estratégicos de energía, educación, seguridad, salud e infraestructura.

Al sumar la ejecución de 2024 (US$ 331,6 millones) con la de 2025, el Paraguay ha recibido un total de US$ 856,4 millones en este concepto durante los últimos dos años, resalta la binacional.

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Desde la entidad explicaron que las diferencias en los montos ejecutados entre Paraguay y Brasil responden a “estrategias diferenciadas de aplicación” y a la posibilidad de transferencias de los saldos presupuestarios para su utilización.

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Un “superávit” de US$ 134 millones

A pesar de que el Anexo C del Tratado establece que la Itaipú no tiene fines de lucro, el ejercicio 2025 cerró con un resultado contable positivo de US$ 134 millones. La binacional aclaró que este saldo no es una “ganancia” comercial, sino un indicador de equilibrio operativo tras cubrir costos, gastos, regalías y compensaciones a los Estados.

Este resultado se logró en un año de alta volatilidad monetaria. El balance revela que el Guaraní se apreció un 16,0% y el Real un 11,1% frente al dólar estadounidense (moneda funcional de la entidad), lo que generó variaciones cambiarias que fueron admitidas en las notas explicativas del informe.

La entidad informó que el documento completo de los estados contables está disponible para el acceso ciudadano en su portal oficial.