Nacionales
31 de marzo de 2026 - 13:13

Cordillera reforzará seguridad desde el Miércoles Santo

En Caacupé y varios distritos de Cordillera se realizarán patrullajes preventivos de 00:00 a 03:00 para reforzar la seguridad.
En Cordillera se reforzará seguridad desde el Miércoles Santo.

El director de Policía de Cordillera, Crio. Luis Justiniano, informó que desde este miércoles, a partir de las 12:00, se pondrá en marcha un operativo especial de seguridad con motivo de la Semana Santa. La iniciativa se desplegará en varias ciudades y tiene como objetivo garantizar la tranquilidad de los visitantes y prevenir incidentes durante los días de mayor afluencia.

Por Faustina Agüero

Según explicó el Crio. Justiniano, el operativo contará con aproximadamente 550 efectivos destinados a prevención y seguridad, distribuidos en diversas ciudades del departamento, además de personal táctico y agentes motorizados del Grupo Lince.

“Nuestro objetivo es asegurar que todos los visitantes y turistas puedan participar de las celebraciones religiosas con total seguridad, y que el tránsito en el departamento se desarrolle de manera ordenada y fluida”, señaló el director.

La cobertura se extenderá hasta el Domingo de Pascua e incluirá distintos distritos de Cordillera, especialmente en comunidades donde se realizarán actividades religiosas como el tradicional Vía Crucis viviente y otras ceremonias emblemáticas de la Semana Santa.

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Control de tránsito

Además, el operativo prevé un control exhaustivo con la Patrulla Caminera y el itinerario de desplazamiento desde la capital hacia el interior, especialmente sobre las rutas PY02 y PY03, que registran un importante flujo vehicular durante esta época.

El Crio. Justiniano remarcó que se busca garantizar la seguridad no solo en los lugares de concentración masiva, sino también en los desplazamientos de quienes viajan en familia para participar de las celebraciones.

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