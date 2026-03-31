Cordillera reforzará seguridad desde el Miércoles Santo

Según explicó el Crio. Justiniano, el operativo contará con aproximadamente 550 efectivos destinados a prevención y seguridad, distribuidos en diversas ciudades del departamento, además de personal táctico y agentes motorizados del Grupo Lince.
“Nuestro objetivo es asegurar que todos los visitantes y turistas puedan participar de las celebraciones religiosas con total seguridad, y que el tránsito en el departamento se desarrolle de manera ordenada y fluida”, señaló el director.
La cobertura se extenderá hasta el Domingo de Pascua e incluirá distintos distritos de Cordillera, especialmente en comunidades donde se realizarán actividades religiosas como el tradicional Vía Crucis viviente y otras ceremonias emblemáticas de la Semana Santa.
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Control de tránsito
Además, el operativo prevé un control exhaustivo con la Patrulla Caminera y el itinerario de desplazamiento desde la capital hacia el interior, especialmente sobre las rutas PY02 y PY03, que registran un importante flujo vehicular durante esta época.
El Crio. Justiniano remarcó que se busca garantizar la seguridad no solo en los lugares de concentración masiva, sino también en los desplazamientos de quienes viajan en familia para participar de las celebraciones.
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