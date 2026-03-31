Cordillera reforzará seguridad desde el Miércoles Santo

El director de Policía de Cordillera, Crio. Luis Justiniano, informó que desde este miércoles, a partir de las 12:00, se pondrá en marcha un operativo especial de seguridad con motivo de la Semana Santa. La iniciativa se desplegará en varias ciudades y tiene como objetivo garantizar la tranquilidad de los visitantes y prevenir incidentes durante los días de mayor afluencia.