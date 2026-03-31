Turismo de Semana Santa en Cordillera: fe, tradición y cultura que convocan a miles de visitantes

El turismo de Semana Santa en Cordillera se refleja especialmente en actividades comunitarias que conjugan fe y arte, como el tradicional Vía Crucis teatral en la ciudad de Atyrá. En la compañía Zanja Jhu, los pobladores ultiman detalles para la 17ª edición de esta emblemática representación, que se realizará el Viernes Santo, 3 de abril, desde las 8:00, iniciando en la escuela Brígido Báez y extendiéndose hasta el cerro Kurusu.

La organización está a cargo del grupo de teatro “Pasión de Cristo”, integrado por más de 100 personas, entre jóvenes, niños y adultos, quienes dedican meses de preparación para dar vida a cada escena.

Con el paso de los años, esta obra se consolidó como una tradición profundamente arraigada en la comunidad, atrayendo a espectadores de distintos puntos del país e incluso del extranjero, quienes acompañan el recorrido de las 14 estaciones del Vía Crucis.

Ese mismo día, a partir de las 18:00, en la ciudad de Altos, se desarrollará el tradicional Kurusu Rape Rendy, una actividad que combina fe, historia y devoción popular.

El recorrido partirá desde el templo San Lorenzo hasta el cementerio local, con la representación del Vía Crucis viviente, y posteriormente se realizará la procesión de la antigua imagen de la Virgen de la Soledad de regreso al templo.

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Esta celebración se caracteriza por un ambiente único, ya que el trayecto es iluminado con antorchas y acompañado por cantos tradicionales de los vecinos, lo que genera un clima de profundo recogimiento espiritual.

Como es costumbre, esta manifestación convoca a un número creciente de fieles y turistas, quienes valoran el esfuerzo comunitario en la preparación de cada detalle.

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En Caacupé, también el Viernes Santo, desde las 17:00, el elenco “Pasión de Cristo” de Zanja Jhu ofrecerá una representación especial con más de 100 actores.

El recorrido iniciará en la explanada de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé y se extenderá hasta el cerrito del Parque Lagorã, en una puesta cargada de emotividad que forma parte de las principales actividades religiosas de la capital espiritual del país.

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Por su parte, en Valenzuela, la parroquia San José Esposo será escenario del tradicional cuadro viviente, previsto para el Viernes Santo, a las 18:30.

La propuesta reúne a actores locales que recrean escenas bíblicas con gran realismo, mediante vestuarios y escenografías cuidadosamente elaboradas, ofreciendo un espacio de reflexión y recogimiento.

Además, como parte de las actividades culturales, mañana Miércoles Santo, 1 de abril, desde las 9:00, se realizará el recorrido de la Chipa Rapé en Eusebio Ayala, que incluirá la visita a cuatro chiperías emblemáticas de la región.

Durante esta experiencia, los participantes podrán conocer de cerca el proceso de elaboración artesanal de la chipa, uno de los alimentos más representativos de la identidad paraguaya.

De esta manera, Cordillera se posiciona una vez más como un destino clave para el turismo de Semana Santa, ofreciendo una agenda que integra religiosidad, cultura y tradición, con propuestas que invitan tanto a la reflexión espiritual como a la valoración de las costumbres locales.

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