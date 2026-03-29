Esculturas humanas en Valenzuela: la fe y el arte cobran vida

Rodrigo Espínola, uno de los encargados del proyecto, relató con emoción y orgullo que él y Fabián Lugo son los principales responsables de la obra y que han trabajado intensamente en la preparación de cada escena, cuidando cada detalle para que la representación sea lo más fiel y conmovedora posible.

“En esta edición contaremos con la participación de más de 25 personas, todas comprometidas en expresar cada secuencia con el máximo realismo y respeto a la tradición”, explicó Espínola.

Destacó la dedicación de los integrantes, desde quienes organizan los vestuarios hasta los encargados de la escenografía.

Además, subrayó que cada ensayo fue fundamental para coordinar movimientos, gestos y expresiones que logren transmitir la historia de manera conmovedora. De esa forma hacen de esta experiencia un momento único tanto para los participantes como para el público que podrá disfrutar de la representación.

¿En qué consiste la obra?

La obra consiste en la presentación de cuadros vivientes, donde jóvenes y adultos recrean escenas bíblicas mediante expresiones corporales, vestuarios y escenografías cuidadosamente elaboradas, transmitiendo un profundo mensaje de fe y reflexión.

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Los participantes permanecen de manera estática, como auténticas esculturas humanas, generando un gran impacto visual y emocional en quienes asisten.

En la representación se podrán observar: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (Domingo de Ramos), representaciones de santos, La Piedad, la Pasión y Crucifixión de Jesús y, finalmente, la Resurrección. Cada acto está pensado para que los espectadores puedan contemplar los detalles con detenimiento y sentirse parte de la historia.

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¿Que utilizan como vestuario?

El responsable del proyecto destacó que, para los vestuarios, utilizan barro, un material que permite recrear con gran realismo el efecto de las esculturas humanas. Asimismo, explicó que la escenografía será cuidadosamente elaborada combinando terciado y barro, y que se distribuirá en dos niveles y cuatro sectores, lo que permitirá que el público recorra cada cuadro y disfrute la experiencia de la forma más cercana e inmersiva.

“Cada detalle está pensado para que quienes nos visiten puedan sentir la historia de Jesús no solo como un relato, sino como una puesta tangible y emotiva”, resaltó Rodrigo Espínola.

La actividad es una invitación abierta a toda la comunidad y a los visitantes, para vivir la Semana Santa de manera intensa y reflexiva, admirando la dedicación y la creatividad de los actores cordilleranos y acercándose a los momentos más significativos de la vida de Jesús.

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