Semana Santa: feria de productos hortigranjeros en Pedro Juan Caballero

Pequeños productores hortigranjeros exponen sus productos, aprovechando la alta demanda que se genera en Semana Santa. Ponen a disposición de a gente gran variedad de hortalizas y derivados de la granja en general, entre los que se destacan los ingredientes de comidas tradicionales en esta época, como la chipa, la sopa paraguaya y el chipa guasu.

Se suma la oferta de carne vacuna, porcina y ovina. Los vendedores se mostraron satisfechos con el movimiento que se genera en estos días. Anunciaron que estarán apostados en sus locales hasta el mediodía del Jueves Santo para aprovechar al máximo la mayor presencia de clientes en esta época.

Cuánto cuestan los ingredientes?

Si bien los precios varían un poco entre unos y otros productores, refirieron que se manejan montos promedios. Por ejemplo, el almidón se vende a G. 18.000 el kilo, mientras que la fécula de mandioca, que también se puede utilizar para la elaboración de la chipa, cuesta G. 10.000.

Otros ingredientes, como queso paraguay y huevo casero están a G. 48.000 el kilo y G. 25.000 la docena, respectivamente. Según datos recabados con los feriantes, el choclo se vende a G. 13.000 el kilo, la carne de cerdo a G. 38.000 y la carne de oveja a G. 45.000 el kilo.

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El local más antiguo de ferias como esta se encuentra en el centro de la ciudad, sobre la calle Perpetuo Socorro, al costado de la Plaza Capitán Pedro Juan Caballero. Otra feria se realiza al costado de la Fiscalía de esta ciudad, y otro punto donde se lleva a cabo la feria está sobre calle Panchito López, frente a la Escuela Rebeca Alén.

Todos reportaron buenas ventas hasta el momento y esperan mantener el flujo de clientes en lo que queda de la feria, que se extiende hasta el mediodía del Jueves Santo.